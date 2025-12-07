"Левски" завърши годината в Първа лига с шумен успех във Варна

"Левски" светкавично се съвзе от изненадващата загуба с 0:2 от "Славия" в четвъртък и днес победи с 3:1 "Спартак 1918" при гостуването си във Варна в мач от XIX кръг на Първа лига. Това беше последният шампионатен мач и за двата отбора през 2025 г. След него "Левски" е на първото място в класирането с 44 точки. Втори е "ЦСКА 1948" с 36, а трети е "Лудогорец" с 33, като и двата отбора утре ще играят двубоите си от кръга, а разградчани имат отделно и един отложен мач. "Спартак 1918" в момента е 12-и със 17 точки и също не може да бъде изместен.

Мачът днес не остави съмнение кой е по-класният отбор. "Сините" поведоха в 21-ата минута с попадение на Евертон Бала след пас на Георги Костадинов. В 40-ата минута капитанът на домакините Матео Петрашило фаулира Алдаир в наказателното поле и Бала би от дузпа, но пропусна и първия удар, и добавката. Оказа се обаче, че вратарят Максим Ковальов е бил пред голлинията и бе наредено ново изпълнение, като този път бразилецът бе точен - 2:0.

В 52-ата минута всякаква интрига приключи, след като Майкон отбеляза трети гол за "Левски". До края столичани доиграваха с мисълта да съхранят сили за 1/8-финала си за Купата на България срещу "Витоша" (Бистрица) на 11 декември. Този мач ще пропуснат Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, които си изкараха пресилени жълти картони днес, пети за тях от началото на първенството - Костадинов за забавяне при смяна, а Сангаре за изритване на топката при спряла игра. За сметка на пропуснатия следващ мач, те ще са на линия за двубоя срещу "Лудогорец" за Суперкупата на България на 3 февруари 2026 г.

До края на двубоя "Спартак 1918" все пак успя да намали - в 86-ата минута Георг Стояновски вкара на празна врата, след като бе изведен от Даниел Халачев.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес каза след победата: "Изиграхме супер интелигентен мач от първата минута. Беше много трудно да задържаме топката и отборът показа дисциплина, търпение. Когато отборът губеше топката, показахме отношение, за да си я върнем. Оттук насетне мачът се проведе, както искахме. Вторият и третият гол дойдоха в удобни моменти и много ни помогнаха, донесоха спокойствие. Отборът показа мъдрост и зрялост. Най-големият проблем в този спорт и живота е да си мислиш, че винаги ще победиш. Затова много пъти съм казвал, че съм горд от футболистите, с които разполагам."

Колегата му от "Спартак 1918" (Вн) Гьоко Хаджиевски заяви: "Сами виждате разликата. Добре е, че шампионатът свърши, за да може футболистите да си починат и да работим за пролетния полусезон. Лятото имахме само седмица за подготовка. С добра подготовка ще покажем друго лице, уверен съм в това. Днес съм доволен, че дадохме всичко от себе си, имахме нова защита - Даниел Иванов започна като десен бек. Играхме мъжки. Първото полувреме се държахме добре и затваряхме добре. Имаше голяма разлика в качеството, като трябваше да покриваме и защитниците, и халфовете. Веднъж Костадинов ни избяга и падна гол. Държахме добре "Левски", но те имат силни футболисти и във физически, и в тактически аспект. Ние можем да ги спрем физически и тактически, но те имат и класа. Второто полувреме дадохме всичко от себе си да покажем на верните си фенове, че ще се борим. Показахме качество, имахме някои положения. Ние не се прибрахме да ги чакаме."