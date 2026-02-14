Медия без
Веласкес ще превъзмогва отпадането за купата с промени утре

Само Кристиан Макун ще пропусне утрешното домакинство срещу "Ботев" (Пд)

14 Февр. 2026
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес е насочил вниманието си към питащ го репортер по време на пресконференцията преди утрешния мач с "Ботев" (Пд).
БГНЕС
В отбора на "Левски" ще бъдат направени промени след отпадането от турнира за Купата на България след загуба с 0:1 от "Лудогорец" на 1/4-финалите. Това обяви треньорът на "сините" Хулио Веласкес преди утрешното домакинство срещу друг отпаднал отбор в тази фаза - "Ботев" (Пд).

"Планирам и със сигурност ще има промени в стартовия състав спрямо този с "Лудогорец". Моята отговорност и задължение е да поддържам отбора здраво стъпил на земята спрямо реалността. За мен трябва да се даде висока оценка на отбора, който успява да се противопостави и да играе добре срещу тим като "Лудогорец". Продължаваме напред с фокус върху утрешния двубой", каза испанецът.

Той няма да разчита единствено на венецуелския национал Кристиан Макун, който още се възстановява от мускулна травма. Относно утрешния съперник Веласкес каза: "Този отбор заслужава да е на по-високо място в класирането. Заради което трябва да влезем с нужната концентрация и отговорност в този мач. Трябва да влезем с уважение и да опитаме да изиграем добър мач, който да ни донесе победата."

Мачът на ст. "Георги Аспарухов" е утре от 17:00 ч. и ще се предава по Диема спорт. Главен рефер ще е Любослав Любомиров.

