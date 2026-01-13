"Ботев" (Пд) поиска БФС да спре трансферите на "Левски"

БГНЕС Бившият младежки национал на Ирландия Армстронг Око-Флекс (вдясно) изнесе силни мачове от началото на сезона, включително и срещу "Левски" (на снимката), с което привлече вниманието на други клубове.

"Ботев" (Пд) поиска спиране на трансферите в "Левски" заради неправомерни преговори с играч на пловдивския клуб. В подадена жалба до Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз (БФС) от "Ботев" твърдят, че софийският клуб е преговарял с бащата на голмайстора на "жълто-черните" Армстронг Око-Флекс и дори са договорени личните му условия. Това се е случило, въпреки че ирландският футболист има договор с "Ботев" до юни 2027 г., т.е. "Левски" е задължен да преговаря директно с клуба му, ако иска да го привлече и има стриктна забрана от ФИФА и трансферния правилник на БФС да се влиза в нерегламентиран контакт с играч, ако контрактът му с настоящия му отбор е по-дълъг от 6 месеца.

От пловдивския клуб обявиха публично:

"На 12.01.2026 г. ръководството на "Ботев" (Пловдив) установи, че без знанието и без писменото разрешение на клуба представители на "Левски" (София) са осъществили контакт с футболиста чрез неговия баща. В комуникацията с бащата на футболиста се установи, че в рамките на този контакт са били договорени личните условия на футболиста с "Левски" (София), което надхвърля допустимия „информативен интерес“ и представлява нарушение на чл. 8, ал. 3 от Правилника за договорите и трансферите на футболистите.

Горените факти се доказват от кореспонденция в приложението WhatsApp, водена между пълномощника на изпълнителния директор Илко Копарански и бащата на футболиста, в която последният изрично заявява, че:

- от конкретния футболен клуб са се свързали с него и

- личните условия на футболиста вече са уговорени."

Посочва се, че с тези документирани действия "Левски" нарушава и заложените принципи на договорната стабилност, въведени с Правилника на ФИФА за статута и трансферите на футболистите (RSTP). По тази причина "Ботев" настоя от БФС да наложи на софийския клуб предвиденото в чл. 8, ал. 4 от правилника дисциплинарно наказание - забрана за картотекиране на нови футболисти през първия предстоящ трансферен период, т.е. през настоящия зимен трансферен прозорец.

До момента от "Левски" не са коментирали официално обвиненията и изложените доказателства.

Армстронг Око-Флекс премина в "Ботев" през август м.г. със свободен трансфер от "Цюрих" и бързо се наложи в състава. Той дори е голмайстор на тима до момента със 7 гола (6 за първенство и 1 за Купата на България). Има и 2 асистенции в 15-те изиграни мача. Бившият младежки национал на Ирландия е играл преди това още в "Селтик" и "Суонзи". Бил е собственост и на "Уест Хем", но не е записал официален мач.