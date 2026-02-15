"Левски" изплува след отпадането - 3:0 над "Ботев" (Пд)

БГНЕС Евертон Бала се радва след първия от двата си гола при днешната победа на "Левски" над "Ботев" (Пд).

"Левски" продължава да се бори успешно за единствения възможен трофей, за който запази шансове този сезон - шампионската титла във футболното първенство. "Сините" днес спечелиха безпроблемно с 3:0 домакинството си срещу "Ботев" (Пд) от XXI кръг на Първа лига.

След 16-ия си шампионатен успех за сезона столичният тим вече има 50 точки и запази аванса си от 7 точки пред втория в класирането. Това вече е отборът на "Лудогорец", който събра 43 точки след победата си по-рано днес с 2:1 над "Берое" в Разград. Така шампионите изместиха "ЦСКА 1948", който остава с 40 точки и отстъпи на третата позиция.

"Левски" показа категорично, че е по-добрият отбор в мача между двата прясно отпаднали отбора от турнира за Купата на България. При 0:0 домакините улучиха два пъти левия страничен стълб - първо това стори доскорошният играч на "Ботев" Армстронг Око-Флекс в 23-тата мин., а после и Мазир Сула в 30-ата.

Логичното се случи в 37-ата минута, когато Евертон Бала засече с глава центриране на Майкон. След почивката "сините" решиха мача само в рамките на 4 минути. В 50-ата беше отсъдена дузпа за игра с ръка на Карлос Алгара и Бала вкара втория си гол в мача, който бе и негов 11-и в шампионата този сезон. В 54-тата минута пък алжирецът Акрам Бурас довкара отбитата от вратаря Даниел Наумов топка.

Загубата усложни ситуацията пред треньора на "Ботев" Димитър Димитров-Херо, който няма спечелен официален мач от началото на годината (равенство и две загуби), тимът му отпадна от турнира за Купата на България и е на 11-ото място в класирането.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес даде воля на радостта си след победата:

"Определено бяхме отборът, който превъзхождаше. Много, много горд съм с моите играчи. Беше важно да се върнем на победния път след загубата в мача за купата, където за мен направихме много добър мач. Съперникът имаше изключително много футболисти зад линията на топката. В този род футболни срещи най-важното е да падне първият гол, за да може след него да се отворят пространства. Отборът показа зрялост, изключително спокойствие и баланс, разбра къде са пространствата да атакува. Целият отбор показа изключителна реакция след загуба на топката. Минимализирахме опциите на "Ботев" при контраатака. Дори смятам, че отборът заслужаваше и по-добър резултат. И то срещу отбор, който притежава състав, който заслужава да е на по-високо място."

Колегата му от "Ботев" Димитър Димитров потърси причините за загубата в неговия отбор:

"За мен "Левски" спечели съвсем заслужено. Надигра ни. Нямаше и помен от играта ни срещу "Берое" и "Локомотив" (Пловдив), когато контролирахме топката и създавахме положения. Днес във всички елементи бяхме надиграни. Явно това ни е нивото в момента. Ако искаме да се сравняваме с водещите отбори, трябва да променим доста неща. Дадох възможност на хора да се покажат, те се показаха какво им е нивото. Трябва да се замислят. Трябва да положа нужните сили, за да излезем от дупката."