"Левски" изплува след отпадането - 3:0 над "Ботев" (Пд)

"Левски" продължава да се бори успешно за единствения възможен трофей, за който запази шансове този сезон - шампионската титла във футболното първенство. "Сините" днес спечелиха безпроблемно с 3:0 домакинството си срещу "Ботев" (Пд) от XXI кръг на Първа лига.
След 16-ия си шампионатен успех за сезона столичният тим вече има 50 точки и запази аванса си от 7 точки пред втория в класирането. Това вече е отборът на "Лудогорец", който събра 43 точки след победата си по-рано днес с 2:1 над "Берое" в Разград. Така шампионите изместиха "ЦСКА 1948", който остава с 40 точки и отстъпи на третата позиция.
"Левски" показа категорично, че е по-добрият отбор в мача между двата прясно отпаднали отбора от турнира за Купата на България. При 0:0 домакините улучиха два пъти левия страничен стълб - първо това стори доскорошният играч на "Ботев" Армстронг Око-Флекс в 23-тата мин., а после и Мазир Сула в 30-ата.
Логичното се случи в 37-ата минута, когато Евертон Бала засече с глава центриране на Майкон. След почивката "сините" решиха мача само в рамките на 4 минути. В 50-ата беше отсъдена дузпа за игра с ръка на Карлос Алгара и Бала вкара втория си гол в мача, който бе и негов 11-и в шампионата този сезон. В 54-тата минута пък алжирецът Акрам Бурас довкара отбитата от вратаря Даниел Наумов топка.
Загубата усложни ситуацията пред треньора на "Ботев" Димитър Димитров-Херо, който няма спечелен официален мач от началото на годината (равенство и две загуби), тимът му отпадна от турнира за Купата на България и е на 11-ото място в класирането.
ОТЗИВИ
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес даде воля на радостта си след победата:
"Определено бяхме отборът, който превъзхождаше. Много, много горд съм с моите играчи. Беше важно да се върнем на победния път след загубата в мача за купата, където за мен направихме много добър мач. Съперникът имаше изключително много футболисти зад линията на топката. В този род футболни срещи най-важното е да падне първият гол, за да може след него да се отворят пространства. Отборът показа зрялост, изключително спокойствие и баланс, разбра къде са пространствата да атакува. Целият отбор показа изключителна реакция след загуба на топката. Минимализирахме опциите на "Ботев" при контраатака. Дори смятам, че отборът заслужаваше и по-добър резултат. И то срещу отбор, който притежава състав, който заслужава да е на по-високо място."
Колегата му от "Ботев" Димитър Димитров потърси причините за загубата в неговия отбор:
"За мен "Левски" спечели съвсем заслужено. Надигра ни. Нямаше и помен от играта ни срещу "Берое" и "Локомотив" (Пловдив), когато контролирахме топката и създавахме положения. Днес във всички елементи бяхме надиграни. Явно това ни е нивото в момента. Ако искаме да се сравняваме с водещите отбори, трябва да променим доста неща. Дадох възможност на хора да се покажат, те се показаха какво им е нивото. Трябва да се замислят. Трябва да положа нужните сили, за да излезем от дупката."