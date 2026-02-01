Медия без
Сираков атакува превантивно рефер на мача за Суперкупата

Собственикът на "Левски" обяви за неслучайно назначението на Венцислав Митрев за VAR съдия срещу "Лудогорец"

01 Февр. 2026
Наско Сираков обяви помпозно, че "Левски" няма да отстъпи от целите си, въпреки всички странични фактори.
Собственикът на "Левски" Наско Сираков не изневери на практиката си преди важен мач да се изкаже превантивно срещу назначението на някой рефер. В случая той постави под съмнение наряда на Венцислав Митрев за VAR-рефер на двубоя за Суперкупата на България срещу "Лудогорец" на 3 февруари. Сираков направи препратка с мача от IX кръг на Първа лига отново срещу разградчани, който завърши 0:0 на ст. "Георги Аспарухов". Тогава Митрев отново беше VAR-рефер, а главен съдия беше Радослав Гидженов. След този мач столичани имаха претенции за неотсъдена дузпа за тях.

Сега в обръщение към феновете на "Левски" Сираков заяви: "Ние отново ще играем срещу "Лудогорец", а за главен VAR-съдия отново е назначен Венцислав Митрев. Предполагам не само в моята глава, а и във вашите все още звучи: "Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш."

Бях останал с впечатлението, че след срещата на 29.09.2025 г. (б.ред. - между ръководството на "Левски" и Съдийската комисия) ще има реални действия по публично поетите ангажименти. До скоро сигналите бяха такива. Явно нещо в последните седмици се е променило.

Левскари, това назначение не е случаен акт. Може би провокация е силна дума, но със сигурност е тест за всички нас. Дали внимаваме в детайлите. Дали сме нащрек. Дали сме се успокоили. И докъде се простират амбициите ни."

След което Сираков се закани, че няма да остане безучастен, ако има несправедливи отсъждания и други удари срещу "Левски" - не само във вторник, но и в оставащите мачове от сезона. "Трябва ясно да покажем, че няма да отстъпим и на сантиметър от целите си (...) Истината е, че не можеш да влезеш в такава битка без силен отбор и обединена общност. Мисля, че вече сме готови", патетично заяви Сираков в откритото си писмо.

Иначе двубоят във вторник е от 18:00 ч. на ст. "Васил Левски" и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е Мариян Гребенчарски.

