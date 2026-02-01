Сираков атакува превантивно рефер на мача за Суперкупата

Собственикът на "Левски" Наско Сираков не изневери на практиката си преди важен мач да се изкаже превантивно срещу назначението на някой рефер. В случая той постави под съмнение наряда на Венцислав Митрев за VAR-рефер на двубоя за Суперкупата на България срещу "Лудогорец" на 3 февруари. Сираков направи препратка с мача от IX кръг на Първа лига отново срещу разградчани, който завърши 0:0 на ст. "Георги Аспарухов". Тогава Митрев отново беше VAR-рефер, а главен съдия беше Радослав Гидженов. След този мач столичани имаха претенции за неотсъдена дузпа за тях.

Сега в обръщение към феновете на "Левски" Сираков заяви: "Ние отново ще играем срещу "Лудогорец", а за главен VAR-съдия отново е назначен Венцислав Митрев. Предполагам не само в моята глава, а и във вашите все още звучи: "Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш."

Бях останал с впечатлението, че след срещата на 29.09.2025 г. (б.ред. - между ръководството на "Левски" и Съдийската комисия) ще има реални действия по публично поетите ангажименти. До скоро сигналите бяха такива. Явно нещо в последните седмици се е променило.

Левскари, това назначение не е случаен акт. Може би провокация е силна дума, но със сигурност е тест за всички нас. Дали внимаваме в детайлите. Дали сме нащрек. Дали сме се успокоили. И докъде се простират амбициите ни."

След което Сираков се закани, че няма да остане безучастен, ако има несправедливи отсъждания и други удари срещу "Левски" - не само във вторник, но и в оставащите мачове от сезона. "Трябва ясно да покажем, че няма да отстъпим и на сантиметър от целите си (...) Истината е, че не можеш да влезеш в такава битка без силен отбор и обединена общност. Мисля, че вече сме готови", патетично заяви Сираков в откритото си писмо.

Иначе двубоят във вторник е от 18:00 ч. на ст. "Васил Левски" и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е Мариян Гребенчарски.