"Левски" измъкна победа №19 с дузпа накрая

"Сините" успяха да си върнат аванса от 9 точки пред "Лудогорец"

09 Март 2026
Нидерландският нападател на "Локомотив" (Пд) Йоел Зварц опитва да отнеме топката от защитника на "Левски" Майкон през първото полувреме.
СПОРТАЛ
"Левски" възстанови преднината си от 9 точки пред шампиона "Лудогорец" в Първа футболна лига, след като измъкна трудна победа над "Локомотив" (Пд) с гол от дузпа в края на мача от XXV кръг.

"Сините" имаха солидно предимство в игровите показатели на мача, игран на техния стадион "Георги Аспарухов", но така и не успяваха да го материализират. Те стреляха общо 12 пъти към вратата на гостите, като 7 от изстрелите бяха в очертанията, докато "Локо" (Пд) записа в сметката си 6 шута, все неточни. "Левски" владееше топката в 70% от времето, направи 172 атаки (79 на гостите) и изпълни 9 ъглови удара (2 на пловдивчани), но гол така и не падаше.

Едва в 88-ата мин., след пореден отбит от вратаря на "Локо" (Пд) Боян Милосавлевич удар, топката попадна в краката на Армстронг Око-Флекс в наказателното поле на гостите, където той бе побутнат от Мартин Русков и се стовари на тревата. Съдията Димитър Димитров без колебание отсъди дузпа, която Евертон Бала реализира в 89-ата мин. и донесе победа №19 в първенството за "Левски".

Така "сините" събраха 59 т. в класирането и отново излязоха на 9 пред шампиона "Лудогорец", който малко по-рано днес разгроми като "гост" на своя стадион "Монтана" с 3:0 (срещата се игра в Разград, защото ст. "Огоста" е в ремонт).

Levski Sofia vs. PFC Lokomotiv Plovdiv - Game Highlights
vbox7.com

 

Ключови думи:

Първа лига, Левски, Локомотив Пловдив

