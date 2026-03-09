"Левски" измъкна победа №19 с дузпа накрая

"Левски" възстанови преднината си от 9 точки пред шампиона "Лудогорец" в Първа футболна лига, след като измъкна трудна победа над "Локомотив" (Пд) с гол от дузпа в края на мача от XXV кръг.

"Сините" имаха солидно предимство в игровите показатели на мача, игран на техния стадион "Георги Аспарухов", но така и не успяваха да го материализират. Те стреляха общо 12 пъти към вратата на гостите, като 7 от изстрелите бяха в очертанията, докато "Локо" (Пд) записа в сметката си 6 шута, все неточни. "Левски" владееше топката в 70% от времето, направи 172 атаки (79 на гостите) и изпълни 9 ъглови удара (2 на пловдивчани), но гол така и не падаше.

Едва в 88-ата мин., след пореден отбит от вратаря на "Локо" (Пд) Боян Милосавлевич удар, топката попадна в краката на Армстронг Око-Флекс в наказателното поле на гостите, където той бе побутнат от Мартин Русков и се стовари на тревата. Съдията Димитър Димитров без колебание отсъди дузпа, която Евертон Бала реализира в 89-ата мин. и донесе победа №19 в първенството за "Левски".

Така "сините" събраха 59 т. в класирането и отново излязоха на 9 пред шампиона "Лудогорец", който малко по-рано днес разгроми като "гост" на своя стадион "Монтана" с 3:0 (срещата се игра в Разград, защото ст. "Огоста" е в ремонт).