"Левски" дръпна с 13 точки на върха след обрат

"Локомотив 1929" (Сф) поведе на "сините", но в крайна сметка загуби на ст. "Георги Аспарухов"

Днес, 19:35
Бразилецът Евертон Бала се радва на колене след първия от двата си гола за "Левски" при днешната победа над "Локомотив 1929" (Сф).
БГНЕС
"Левски" изстрада, но постигна 18-ата си победа за сезона в Първа лига - 4:3 в домакинството срещу "Локомотив 1929" (Сф) в мач от XXIII кръг. "Сините" поведоха още в 3-ата минута след грешка на бившия футболист на "Ливърпул" Джордан Айб, който подаде погрешка на Евертон Бала и нападателят на "Левски" пробяга сам близо 30 метра преди да открие.

Но след това опасенията, които треньорът на "сините" Хулио Веласкес изказа по отношение на "Локомотив 1929" (Сф) преди мача, се сбъднаха. Гостите обърнаха резултата. В 26-ата мин. Анте Аралица изравни, а в 62-ата ударът му от дузпа бе спасен от вратаря Светослав Вуцов. Но само 7 минути по-късно "железничарите" направиха 2:1 в своя полза с гол на Кауе Карузо.

"Левски" обаче бързо направи обрат в своя полза и си върна аванса. В 74-ата минута Никола Нейчев си вкара автогол, а в 76-ата Мустафа Сангаре направи 3:2 за домакините. В 85-ата минута бе отсъдена дузпа този път за "Левски", за фаул на Ангел Лясков срещу Оливер Камдем. Наказателният удар бе изпълнен точно от Евертон Бала, който записа 13-ото си шампионатно попадение този сезон и излезе начело при голмайсторите, а "сините" поведоха с 4:2.

Но не всичко бе свършило в този мач. В третата минута на допълнителното време Карузо вкара втория си гол в мача, възползвайки се от грешка между Евертон Бала и Никола Серафимов.

След днешния успех "Левски" има вече 56 точки и поведе с 13 точки пред "ЦСКА 1948" и "Лудогорец", който утре приема "Локомотив" (Пд) в последния двубой от кръга.

Левски - Локомотив София 4:3 /репортаж/
Date: 01-03-2026 ,Watch the Game Highlights from Levski Sofia vs. Lokomotiv Sofia, 03/01/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: Levski Sofia, TeamB: Lokomotiv Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
vbox7.com

ОТЗИВИ

Треньорът на "Локомотив 1929" Станислав Генчев заяви след загубата: "Ние отбелязахме три гола, изпуснахме дузпа и не печелим нищо. Почти всяка една наша грешка беше наказана. "Левски" демонстрира голяма ефикасност, а почти нямаше голово положение. Всяка една ситуация успяха да я отбележат. Първият им гол не е от чиста голова ситуация, отбелязахме си и автогол. Нашият отбор има потенциал и трябва да надграждаме. Игрово стояхме добре, но е далече от най-добрите мачове. Позитивите са атакуващия футбол и головете, които вкарахме. Негативите са четирите гола, които допуснахме, било то и от отбор като "Левски".

Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес каза: "Добавихме още три точки, винаги е важно да печелиш. В тези 95 минути изглеждаше, че се изиграха 3-4 различни мача. В крайна сметка беше мач, в който липсваше контролът. Липсваше да сме по-убедителни. Много рано падна първият гол и мисля, че това ни пообърка малко. Допуснахме неточности, това доведе дотам да не седим добре и в дефанзивен план. В този безпорядък се изравниха силите на терена. Второто полувреме стояхме по-добре, стабилно. Но всъщност това, което се случи, не ми харесваше - честата размяна на топката между двете полета. Искам високо да оценя начина, по който отговори отборът. Фундаментално за мен беше подкрепата от феновете, която ни подейства като инжекция емоционално. Показахме гордост и глад. Това е нужно. Най-важното е, че отборът показа глад за победа. Има и неща, от които не съм доволен. Доста неща не ми харесаха, когато атакувахме и когато се защитавахме. Основната поука е от първата до последната минута да сме фокусирани."

