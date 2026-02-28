Медия без
Треньорът на "Левски" посочи Спас Делев като опасност №1

"Сините" ще анализират постоянните травми на един от футболистите си

Днес, 11:35
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес предупреди за силните страни на отбора на "Локомотив 1929" (Сф) преди утрешния мач между двата отбора.
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес предупреди за силните страни на отбора на "Локомотив 1929" (Сф) преди утрешния мач между двата отбора.

Спас Делев е най-опасният футболист на "Локомотив 1929" (Сф) и трябва много да се внимава за него. Това предупреди треньорът на "Левски" Хулио Веласкес преди утрешния мач между двата отбора.

"Има един играч, на който ако не му обърнеш внимание, може да ти създаде проблеми. Това е Спас Делев. Добре участва в преходите в атака и в защита. Неговото позициониране определя динамиката на целия отбор. Трябва да контролираме това нещо", каза испанецът. Той като цяло похвали отбора на "Локомотив 1929": "Това е боеспособен здрав отбор с доста футболисти, които играят зад линията на топката. Работят доста върху статичните положения и това си личи. Силни са в тази част. Трябва да погледнем всичко от всички страни, защото последният им мач бе отложен. Двата мача преди този доста определящо за играта бе състоянието на терена. Когато не притежават топката добре се защитават. Но атакуват също добре. Те определено като всеки отбор се стараят да са добри в единоборства. Не ги търсят специално. Изключително много уважавам техния отбор и треньор. Той толкова пъти е показвал страхотно уважение и явно е страхотен човек. Ние трябва да наложим нашия модел за игра. И преди всичко да ги накараме да се защитават в пространства, където не им е удобно. Ще пристигнат на нашия стадион, за да ни затруднят и да вземат нещо. Ние с нашите аргументи ще се опитаме да отведем мача там, където искаме, за да го спечелим."

Веласкес вече ще може да разчита на възстановения от травма защитник Кристиан Макун, но заради травми отпадат Рилдо и Карл Фабиен. Специално за последния ще бъде изготвен анализ за причините за травмите му. "Фабиен е добро момче, добър човек и наистина е много жалко. Той е с добро сърце и добре тренира, но във футболно отношение не можем да разчитаме постоянно на него още от миналия сезон. Жалко е, защото в последния мач се включи добре и ми хареса. Но реалността е такава. Оттук-насетне медицинският екип и клубът търсят причини и решения за тази ситуация. Истина е, че не е добре за него, както и за целия отбор, защото това е една опция по-малко. Не винаги е точно и пределно ясна причината, поради която се случват тези неща. Аз мога да стигна до там, докъдето се простират моите компетентности. Аз съм треньор, оттам-нататък медицинският екип и клубът трябва да търсят решения", каза треньорът.

Мачът между "Левски" и "Локомотив 1929" (Сф) е утре от 17:15 ч. на ст. "Георги Аспарухов" и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е Мартин Великов.

