Треньорът на "Левски" похвали как се чистят стадионите ни от сняг

Двама защитници на "сините" ще пропуснат мача срещу "ЦСКА 1948"

Днес, 11:41
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес говори разпалено на пресконференцията преди утрешното гостуване срещу "ЦСКА 1948".
Изсипалият се сняг не притесни особено треньора на "Левски" Хулио Веласкес преди важното гостуване утре срещу "ЦСКА 1948" в мач от XXII кръг на Първа лига. Испанецът дори похвали организацията по българските стадиони за почистването на терените от снега.

"Очакваме в рамките на възможното, предвид ситуацията навън, да разполагаме възможно по-добър терен. Откакто съм дошъл, едно от нещата, които ме изненадаха положително в страната, е капацитетът на хората да се справят със снега както по улицата, така и на терените. Не съм свикнал нещата да се случват с такава скорост. Планът ни за мача няма да е базиран на състоянието на терена. Ако подхождаме така, представете си какво ще следва в тези три месеца, когато състоянието на терените ще е различно. Ще се придържаме към нашата идея за игра", заяви Веласкес.

Той ще подходи с особено внимание към играта на "ЦСКА 1948", който е на трето място в класирането, на 10 точки от "Левски" (50 т.), и този мач ще е една от възможностите за домакините да се върнат в борбата за титлата. "Ще трябва да видим как ще фиксираме тяхната предна линия, как ще играем в средата и как ще изграждаме играта си. Всички тези фактори е нормално да ги определяме според мачовете всяка седмица, в зависимост от стартовия състав и предвид слабостите и силните страни на противника. Това идва на база начина на защита на противника, защото искаме да го атакуваме и да го надиграем. Изправяме се срещу отбор, който се опитва да играе, а не се опитва да изритва топката. Отбор, който се чувства по-комфортно, когато притежава топката и се опитва да я държи. Трябва да подходим умно, да се адаптираме към обстоятелствата и да наложим нашия стил на игра", коментира наставникът на "Левски".

Веласкес няма да разчита на двама защитници - венецуелският национал Кристиан Макун още се възстановява от мускулен проблем и ще е готов за игра през следващата седмица, а привлеченият от "Сампдория" хърватин Стипе Вуликич има нужда от адаптация. Отделно Рилдо е с лека травма и е под въпрос за неделния мач.

Двубоят утре между "ЦСКА 1948" и "Левски" ще се играе на стадиона в Бистрица от 16:45 ч. Главен рефер ще е Радослав Гидженов.

