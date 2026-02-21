Треньорът на "Левски" похвали как се чистят стадионите ни от сняг

Изсипалият се сняг не притесни особено треньора на "Левски" Хулио Веласкес преди важното гостуване утре срещу "ЦСКА 1948" в мач от XXII кръг на Първа лига. Испанецът дори похвали организацията по българските стадиони за почистването на терените от снега.

"Очакваме в рамките на възможното, предвид ситуацията навън, да разполагаме възможно по-добър терен. Откакто съм дошъл, едно от нещата, които ме изненадаха положително в страната, е капацитетът на хората да се справят със снега както по улицата, така и на терените. Не съм свикнал нещата да се случват с такава скорост. Планът ни за мача няма да е базиран на състоянието на терена. Ако подхождаме така, представете си какво ще следва в тези три месеца, когато състоянието на терените ще е различно. Ще се придържаме към нашата идея за игра", заяви Веласкес.

Той ще подходи с особено внимание към играта на "ЦСКА 1948", който е на трето място в класирането, на 10 точки от "Левски" (50 т.), и този мач ще е една от възможностите за домакините да се върнат в борбата за титлата. "Ще трябва да видим как ще фиксираме тяхната предна линия, как ще играем в средата и как ще изграждаме играта си. Всички тези фактори е нормално да ги определяме според мачовете всяка седмица, в зависимост от стартовия състав и предвид слабостите и силните страни на противника. Това идва на база начина на защита на противника, защото искаме да го атакуваме и да го надиграем. Изправяме се срещу отбор, който се опитва да играе, а не се опитва да изритва топката. Отбор, който се чувства по-комфортно, когато притежава топката и се опитва да я държи. Трябва да подходим умно, да се адаптираме към обстоятелствата и да наложим нашия стил на игра", коментира наставникът на "Левски".

Веласкес няма да разчита на двама защитници - венецуелският национал Кристиан Макун още се възстановява от мускулен проблем и ще е готов за игра през следващата седмица, а привлеченият от "Сампдория" хърватин Стипе Вуликич има нужда от адаптация. Отделно Рилдо е с лека травма и е под въпрос за неделния мач.

Двубоят утре между "ЦСКА 1948" и "Левски" ще се играе на стадиона в Бистрица от 16:45 ч. Главен рефер ще е Радослав Гидженов.