България е новият европейски шампион по бадминтон

Женският ни тим спечели третия си медал от отборни първенства на континента

15 Февр. 2026Обновена
Националният треньор Петя Неделчева (отзад) позира с купата и отбора, който пренаписа историята на българския бадминтон
Женският отбор на България пренаписа историята на бадминтона, след като спечели първа европейска титла. На първенството в Истанбул воденият от треньора Петя Неделчева тим грабна златните медали с убедителна победа на финала срещу състава на нация №1 на континента в този спорт- Дания.

В първия мач Калояна Налбантова (№59 в световната ранглиста) направи обрат от 0-1 гейма срещу Лина Кяерсфелд (№18) и се наложи с 2:1 (-8, 20, 16). След това нашите поведоха и с 2-0, тъй като Стефани Стоева (№85 в световната ранглиста) игра на сингъл и се разправи с Мия Блихфелд (№20) - 2:0 (20, 13) след само 36 минути игра.

Дания успя да намали пасива си с разгромна победа на Лине Кристоферсен (№26) над Гергана Павлова (№186) - 2:0 (9, 4). После обаче на сцената излязоха 4-кратните европейски шампионки на двойки Габриела и Стефани Стоеви. Те не дадоха никакви шансове на Сесилие Кудск и Амалие Шулц, като ги победиха с 2:0 (11, 9).

Това донесе титлата на българския тим, защото финалът се играе до три победи и последният двубой - Калояна Налбантова и Мария Мицова срещу Лине Кристоферсен и Амалие Магелунд, стана без значение за крайния изход. 

Първото българско златно отличие в отборно първенство на Европа бе изковано от Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова и Мария Мицова, водени от националния треньор Петя Неделчева. На полуфиналите вчера те победиха домакина Турция и осигуриха третия медал за страната ни в тези шампионати.

Предишните отличия бяха сребърно през 2016 г. (след загуба от Дания на финала) и бронзово две години по-рано. Със самото достигане до финала в Истанбул нашият тим си гарантира участие и на световното отборно първенство за жени, което ще се проведе в Дания в края на април.

