Сестри Стоеви не успяха да стигнат до медал на световното

Европейските шампионки по бадминтон бяха спрени на 1/4-финал от малайзийки

Днес, 16:10
Габриела (вляво) и Стефани Стоеви
Габриела (вляво) и Стефани Стоеви

Габриела и Стефани Стоеви не успяха и във втория си опит да стигнат до медалите от световно първенство. Европейските шампионки бяха разгромени на 1/4-финал от №2 в ранглистата Пърли Тан и Тина Мералитаран (Малз) с 0:2 (-15, -10).

Двубоят продължи само 32 минути, в които разликата от 16 места в ранкинга в полза на малайзийките бе ясно видима. Класиране в Топ 4 на първенството щеше да осигури минимум бронзови медали на сестрите от Хасково. Въпреки това те постигнаха успех, като повториха най-доброто си представяне от своите 10 участия на световен шампионат. Те бяха достигали да 1/4-финал само веднъж преди това - през 2021 г. в Уелва (Исп).

В парижката "Арена Адидас" Габриела и Стефани победиха поред индийските сестри Панда, 16-ите в схемата малайзийки Къ и Син и 8-ите поставени Фукушима/Мацумото (Яп).

Всички останали български бадминтонисти отпаднаха още след първите си мачове.

