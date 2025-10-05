Медия без
Сестри Стоеви стигнаха до титлата на Tour Super 100 в ОАЕ

Това е пети спечелен турнир през годината на най-добрата ни двойка в бадминтона

Днес, 14:27
Сестри Стоеви позират след спечеления финал на турнира в Ал-Аин.
БФБадминтон
Сестри Стоеви позират след спечеления финал на турнира в Ал-Аин.

БФБадминтон

Най-добрата двойка в българския бадминтон - Габриела и Стефани Стоеви, спечели титлата на турнира от сериите "Tour Super 100" в Ал-Аин (ОАЕ). Сестрите бяха поставени под №1 в основната схема, като на финала разгромиха с 21:8, 21:13 само за 26 минути тайванките Ян Фей Чън и Лян Чън Сун, които бяха под №5 в схемата.

Така сестрите триумфираха след четири поредни победи в надпреварата. Преди това в 1/2-финалите двойката ни спечели само за 34 минути срещу поставените под №4 Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Тур) - 21:16, 21:14.

"Бяхме фокусирани върху мача, да не правим грешки и да се борим като една. Това ни помогна днес, за да бъдем на печелившата страна", каза пред БТА Габриела Стоева след успеха. Сестра ѝ Стефани добави: "Много сме щастливи, че сме тук и спечелихме за първи път. Тази титла е важна за нас. Прекарахме страхотна седмица."

За Стефани и Габриела Стоеви това е втори финал за по-малко от месец, след като на 13 септември триумфираха на "Чалъндж" в Льовен (Бел).Също така е пета титла от началото на годината след споменатия успех в Белгия и още два "Чалъндж" турнира - в Иран и Италия, както и на Европейското първенство в Дания.

