Световното по щанги започна с българско фиаско

В Кишинев през април Русев спечели петата си поредна евротитла, но на световното се провали с гръм и трясък

Първото участие на български щангисти на 90-ото световно първенство по вдигане на тежести във Фьорде (Нор) се оказа истинско фиаско.

Очакванията, които афишира главният треньор на националните отбори Янко Георгиев седмица преди заминаването за Норвегия бяха Дениз Данев "да бъде около шесто-осмо място, но ще му бъде трудно". А за 5-кратния европейски шампион Ангел Русев Георгиев обяви, че "има добри позиции и мисля, че може да се бори за медал"

Нищо подобно не стана в състезанието на 60-килограмовите мъже - най-леката категория след промяната, въведена от международната федерация (IWF) от 1 юни.

Дениз Данев всъщност имаше заявка като за долната група Б и резонно на техническата конференция бе пратен да вдига там. На състезанието в днешния ранен следобед той направи само по един сполучлив опит - първите в двете упражнения. А двубоят му от 253 кг (113 и 140) го постави на 5-о място в гр.Б и в крайна сметка му отреди 14-а позиция в крайното класиране на категорията сред всички 26 щангисти в стартовия списък.

Ангел Русев пък направи всичко на всичко един успешен опит - първия в изхвърлянето на 118 кг. После два пъти дори не бе близо да фиксира 121. В изтласкването, което е уж по-силното му упражнение и с което обикновено печели европейските си титли, 24-годишният русенец се провали тотално. При първите си две излизания на подиума той не успя дори да обърне 150-килограмова щанга. След това треньорите увеличиха заявката до 152 кг, за да му дадат време да си почине малко. Ефектът беше същият - Русев пак не можа да обърне щангата и направи "нула", която го остави под чертата в официалното крайно класиране.

С това бе сложен кръст на първото българско участие във Фьорде. До края на световното остава да се състезават още четирима наши щангисти. Утре от 13:30 ч. в гр.Б на кат. ще вдигат Иван Димов и Габриел Маринов, които имат много скромни заявки.

Надеждите, както обикновено в последните години, са съсредоточени върху олимпийския шампион Карлос Насар, който на 9 октомври ще вдига в кат. 94 кг, а на следващия ден Христо Христов трябва да участва в кат. 110 кг.

Иначе първи световен шампион в новата категория до 60 кг стана китаецът Хао Уан, постигнал двубой от 302 кг (138 и 164 кг), с 5 кг под установения от IWF стандарт за световен рекорд. Сребърния медал взе тайландецът Терапонг Силачай с 299 кг (129 и 170), а на трето място завърши Чол Ун Панг (КНДР) с 295 кг (127 и 168).