Отново промениха категориите в щангите

Новите изменения са заради разширяването на олимпийската програма

Днес, 15:00
На световното във Фьорде Карлос Насар би с 1 кг стандарта от 221 кг и постави световен рекорд в изтласкването на кат. 94 кг. Сега ще трябва да гони стандарта в нова категориа.
Международната федерация по вдигане на тежести (IWF) промени за втори път в рамките на 11 месеца категориите - този път заради отпуснатите от МОК още две състезания по щанги на олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Както е известно, в края на септември МОК се съобрази с настояването на IWF да бъде увеличен броят на категориите в ЛА 2028 от 10 (5 мъжки и 5 женски) на 12 (6+6). Това обаче стана за сметка на броя щангисти във всяка категория, които бяха намалени с по двама - на 10, и така участниците си останаха общо 120 (60+60). При това МОК задължи IWF да определи шестте мъжки и шестте женски категории за олимпийските игри.

Днес международната федерация направи не само това, но промени всички категории. Те си остават по 8 за двата пола, но не са същите, които бяха приети през декември 2024 г. и влязоха в сила само преди 4 месеца - на 1 юли.

"Олимпийските категории бяха включени в наскоро одобрената лека промяна на 16-те категории на IWF (по 8 за всеки пол). Тези нови категории ще влязат в сила от 1 август 2026 г. и ще се използват във всички състезания на IWF", се казва в съобщението на международната федерация.

Нейната Техническа комисия е предложила новото разпределение преди месец, то е било одобрено от Изпълнителния борд, а от днес е официално след ратификация от страна на Комисията на спортистите към IWF. Валидирането от 1 август 2026 г. пък се прави, за да минат континенталните първенства догодина с настоящите категории, а олимпийският квалификационен цикъл, който стартира със световния шампионат в Нингбо (Кит, от 28 октомври 2026 г.), вече ще бъде по новото разпределение.

Промените означават също така, че отново ще бъдат установени стандарти за световни рекорди. Например кат. 94 кг, в която Карлос Насар стана световен шампион на първенството във Фьорде (Нор) преди месец, вече ще е кат. 95 кг и ще е олимпийска със съответния нов стандарт, който ще бъде оповестен скоро.

Олимпийските категории за ЛА 2028 (с по 10 участници):

Мъже: 65 кг, 75 кг, 85 кг, 95 кг, 110 кг, +110 кг;
Жени: 53 кг, 61 кг, 69 кг, 77 кг, 86 кг, +86 кг.

Сравнение между настоящите и новите 8 категории (за мъже и жени):

Настоящи:

Мъже: 60 кг, 65 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 110 кг, +110 кг

Жени: 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 77 кг, 86 кг, +86 кг

От 1 август 2026 г.:

Мъже: 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 85 кг, 95 кг, 110 кг, +110 кг;
Жени: 49 кг, 53 кг, 57 кг, 61 кг, 69 кг, 77 кг, 86 кг, +86 кг.

