Карлос Насар подкрепи опозицията в щангите

Войната във федерацията по вдигане на тежести (БФВТ) достигна до нова фаза, след като и световният шампион Карлос Насар се включи на страната на опозицията срещу президента Стефан Ботев.

След твърдо мълчание по темата Насар за първи път говори публично срещу двукратния олимпийски бронзов медалист, като го обвини в лъжа и в липса на всякаква подкрепа. В студиото на bTV той бе запитан относно изказване на Ботев "че едва ли не заради федерацията съм станал шампион", и отрече категорично това.

"Тази година нашата федерация няма никаква роля към мен. Не го казвам с цел да се заяждам, не искам никакви такива неразбирателства, особено в нашата федерация, която трябва да е едно семейство. Но истината е, че тази година са изхарчени към 500 000 лв. за моята подготовка, а съм получил 0 лева от федерацията. Всичко са моите спонсори, за което им благодаря - заяви Насар. - Надявам се от федерацията в най-скоро време да се свържат с моя мениджър да се види и да се подпише договор, аз не получавам дори заплата от федерацията. Нямам нищо общо с федерацията и не искам да се твърдят лъжи в медийното пространство, да се заблуждават хората, защото в крайна сметка без истина се живее, но без чест не се живее. Така че призовава и се надявам това да е някакво недоразумение."

Всъщност публично известно е, че Карлос Насар не получава месечната стипендия (той я нарича заплата), отпускана от ММС по съответната програма и разпределяна от федерацията, защото така и не е подписал предложения му от БФВТ договор. По думите на Стефан Ботев, той няколко пъти се е срещал с щаниста, за да го подкани да подпише, но Насар е отклонявал това искане. Съответно Карлос така и не се подготвяше на лагерите на националния отбор, а тренираше индивидуално със своя екип.

Публично известно е също така, че Николай Ценков, много близък до клуб "Старт" (Червен бряг), чийто състезател е Насар, е от опозицията срещу Стефан Ботев в УС на БФВТ. В тази опозиция в УС са още Асен Златев (олимпийски шампион от Москва`80), Златан Ванев (трикратен световен шампион), Йордан Михайлов (шеф на варненския клуб "Титан") и Мариета Христова. Останалите двама от седмината членове са Стефан Ботев и генералният секретар Марин Милашки.

Знае се също така, че опозицията, един от лидерите на която е Николай Ценков, вече е събрала подписи (над 20 от общо 33-те лицензирани клуба) за извънредно общо събрание, защото обвинява Стефан Ботев в неправомерно и непрозрачно харчене на средства. Самият Ботев пък заплашва публично, че ако той бъде свален, Делян Пеевски щял да си оттегли подкрепата и федерацията ще загине.

Карлос Насар не взимаше публично отношение по темата. До днес, когато каза още и изречения като: "Надявам се най-накрая да бъда признат от своята собствена федерация", "Надяваме се на добра съвест, тъй като вече федерацията започва да излиза от трудното положение, в което е била" и "Най-малкото да не ни пречат, да не ни саботират, да не се казват лъжи в национален ефир".

Пътят към следващата стъпка - внасяне на подписката от недоволните клубове за извънредно общо събрание на БФВТ, изглежда открит.