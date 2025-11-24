Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Протестът бързо губи стойността си

Останала без сили и план, опозицията непрекъснато зове хората на улицата, защото бяга от нерешените си проблеми

Днес, 16:41
Слабичката протестна вълна не изглежда да помага за мащабната политическа задача пред опозицията - спечелването на президентските избори.
БГНЕС
Слабичката протестна вълна не изглежда да помага за мащабната политическа задача пред опозицията - спечелването на президентските избори.

За първите осем месеца на управлението си кабинетът на Росен Желязков трябваше да преодолее пет вота на недоверие. Опозиционните сили бяха превърнали вотовете в упражнение, провеждано почти като по график. Последният беше през септември и премина по същия начин, както и останалите четири преди него – с предизвестен успех за управляващите от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало".

В един момент опозицията осъзна, че политическа полза от това няма – нито подкопава мнозинството, нито консолидира противниците му и по-скоро отегчава публиката, отколкото да я мобилизира срещу властта. Затова тихомълком се дистанцира от тази практика. Сега изглежда сякаш по същия начин могат да се обезценят и протестите.

След като затихнаха през лятото, от есента уличните демонстрации отново понабраха скорост. Опозиционните политици усърдно работят в тази посока. Специално ПП много разчита на това – представители на партията в местната власт лежат в ареста вече месеци наред и съпартийците им се надяват да им помогнат чрез натиск от улицата.

Тук-там изникват и други поводи за недоволство, като исканията на младите лекари за по-високи заплати и напрежението в различни обществени групи, предизвикано от проекта на управляващите за държавен бюджет. Продължават и честите улични акции на активистки групи като "Правосъдие за всеки" и "БОЕЦ" срещу политическото влияние в правосъдието и в МВР. И сега ПП, с подкрепата на ДБ, се мъчи да консолидира тези отделни потоци на негодувание срещу властта в единно протестно движение.

На пръв поглед, в това има резон. Ако искаш да отслабиш или свалиш кабинета, трябва да търсиш хората, които също имат проблем с властта, да ги обединиш и да работите заедно. Проблемът е, че такъв подход смесва твърде различни каузи – от безобразията в съдебната власт до предстоящото увеличение на данъците.

Според ПП и ДБ това смесване е правилно, защото всички проблеми са предизвикани от Бойко Борисов и Делян Пеевски, които командват държавата. Например, ако не ти харесва увеличаването на осигуровките, трябва да протестираш срещу ГЕРБ и "Новото начало" и да вдигаш "сърца за Благо", защото и при едното, и при другото всичко опира до тандема Борисов-Пеевски. Такава е логика на обединението. Тези демонстрации обаче все така събират до няколко хиляди души, при това предимно сподвижници на ПП. Това подсказва, че широката общественост изглежда не споделя виждането на политиците, че могат да събират всякакви каузи, които им попаднат.

За липсата на масовост допринася и онова, което в социалните мрежи някой определи като "абонамент за протест". Редовно излизаш на улицата, слушаш едни и същи оратори, които споделят еднакви тези, правиш пешеходна обиколка в центъра на София – най-често пред празни държавни ведомства в извънработно време, и се прибираш. Като навик, причините и смисълът за който много-много не се замисляш.

А каква е крайната цел? Решава ли подобно автоматизирано действие някаква непосредствена политическа задача, която може да промени причините, поради които хората чувстват недоволство? Или просто цели да покаже, че свикалите демонстрацията партии правят нещо? Превръща ли се тогава протестът в занятие по "график" - също като безполезните вотове на недоверие, които опозицията се принуди да изостави?

А може би опозицията трябва да се фокусира върху основната задача на всяка политическа сила – да печели избори. Остана една година до президентския вот. Каквото се случи тогава, най-вероятно ще предопредели и следващите избори за Народно събрание. Това всъщност е големият шанс на парламентарната опозиция да промени нещо в сегашната конфигурация, която изцяло благоприятства управляващите.

Слабичката протестна вълна, при това неподплатена от сили и план, не изглежда да помага за справянето с такава мащабна политическа задача. По-скоро остава впечатлението, че опозицията сякаш се залисва на улицата, защото не желае да се заеме с пречките пред издигането на широко популярна кандидатура. А точно това ще предреши дали въобще ще има политическо бъдеще.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ПП-ДБ, четворна коалиция, протест, президентски избори 2026

Още новини по темата

"Окупирана", варненската избирателна комисия не се произнесе за кмета
23 Ноем. 2025

Борисов обвини протестите на ПП-ДБ в саботаж на еврозоната
21 Ноем. 2025

ПП призова за окупация на парламента във вторник
20 Ноем. 2025

"Промяната" не се поддава на промяна
11 Ноем. 2025

Благомир Коцев може да е кандидат-кмет от ареста
07 Ноем. 2025

Кметове и съветници преживяха уникални 2 години с много обърквация
07 Ноем. 2025

Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
04 Ноем. 2025

Управляващите са опасни за България
25 Окт. 2025

Ново начало се сглоби в скандалния Пазарджик
23 Окт. 2025

ГЕРБ и ДПС се разбраха за пълен мандат на правителството
22 Окт. 2025

Пеевски се обяви за пълен мандат на кабинета "Желязков"
20 Окт. 2025

ГЕРБ започва преговори за коалиция с "Ново начало"
17 Окт. 2025

Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
08 Окт. 2025

Айфеловата кула беше затворена заради протестите във Франция
02 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън