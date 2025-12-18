Медия без
Новият протест издигна искане за изцяло машинен вот

Няма да сме приключили, докато не се насрочат изборите, обяви Асен Василев

18 Дек. 2025Обновена
Десетки хиляди отново излязоха в Триъгълника на властта
Ясен Джабиров
Десетки хиляди отново излязоха в Триъгълника на властта

Организираният от ПП-ДБ четвърти пореден протест в т.нар Триъгълник на властта в София премина под мотото "За честни избори с машини и против безобразията на отиващата си власт".

Мероприятието първоначално бе обявено като #НеХраниПрасетоСТвоитеПари, а основният мотив бе "четвъртият опит на управляващите в оставка да прокарат бюджета през парламента". 

Заради новата ситуация обаче от ПП-ДБ днес дори внесоха законопроект за промяна на Изборния кодекс, в който да влезе настояването им за 100% машинен вот. Такова бе и едно от прогласените искания на излезлите на площада хора.

Днешният протест не бе толкова мащабен, както предходните, но в центъра на столицата отново се събраха много хора. Впоследствие придойдоха още и площадът се изпълни с множество от няколко десетки хиляди. 

На сградата на парламента със светлини се изписваше: „Не храни прасето“, „Мафията вън“, „Голямото Д да се страхува от вас“, „Сарафов вън“, „Славчев вън“ и др. Протестът роди и нов химн: „Когато па, когато па, когато падне Пеевски, ще бъдем заедно отгоре и ще го тикнем в затвор“.

Около мястото бяха разположени 20 контролно-пропускателни пункта. Според гл. комисар Любомир Николов, директор на СДВР, на проверка са подлагани евентуални провокатори, за да се избегнат ексцесии. Проблеми обаче нямаше, нямаше и шествие. 

Паралелно в столицата се проведе и друг протест - „СарафOFF“, на инициативата "Правосъдие за всеки". Пред пред Съдебната палата се събраха около 2000 души, искащи отстраняване на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов.

В 19:00 ч. те се отправиха на мирно шествие и се присъединиха към основния протест в Триъгълника на властта.

Малко преди това в Съдебната палата нахлуха десетина души от БОЕЦ, водени от своя лидер Георги Георгиев. Те блокираха вратата към кабинета на Сарафов и заявиха, че настояват той да го освободи, както Делян Пеевски днес освободи кабинета си в Народното събрание. След около половин час "бойците" излязоха навън, като преди това полицаи изведоха двама от тях насила. 

"Страх ги е от вас. Но най-много ги е страх от честни избори. Затова ще се борим за машинно гласуване и след тези избори Пеевски трябва да остане едно електорално джудже", кратък бе съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.

"Много ви благодаря, че сте тук тази вечер. Знам, че е студено и че е за пети път. Знам, че взехме оставката на правителството. Но ако тази вечер вие не бяхте тук, те щяха да продължат да правят безобразия. Единственият начин да ги спрем е да сме заедно тук след всяко безобразие - обърна се към множеството съпредседателят на ПП Асен Василев. - Те си мислят, че ще ни забълничкат и ще ни излъжат, както вече седми месец лъжат младите лекари. Вкараха бюджет, казаха, че го изтеглят, после, че го променят, после го изтеглиха, после вкараха още по-крадлив бюджет, после казаха: "Не, даваме оставка, вадим го" и сега вчера пак вкараха този, крадливия бюджет, с парите за ливади, а не за лекари и медицински сестри. И само това, че сте днес тук спря този крадлив бюджет и най-накрая бюджета го спряхме, приключихме с него. Правителството подаде оставка, но още не сме приключили с него. Няма да сме приключили, докато не се насрочат изборите. Така че - никакво отпускане! Те са толкова нагли, че като нищо ще пробват с мандат в този парламент пак да се сглобят."

 

Протести имаше и в други градове

На пловдивския площад „Съединение“ също се събраха по-малко хора от предните протести. Отново обаче се появи и групичка, протестираща срещу еврото. Тя развя и руско знаме и организаторите се опитаха да я изгонят. В крайна сметка обаче групата остана, но бе освирквана и множеството скандираше и против тях.

В Бургас протестът бе пред сградата на общината, също с настояване за прозрачни и честни избори. Издигна се и искане за отстраняването на Борислав Сарафов като и.д. главен прокурор. Освен това, според протестиращите правителството е паднало и не бива да взима повече ключови решения.

Във Варна основните искания на събралите се бяха същите, макар и там протестът да бе по-малоброен, в сравнение със седмица по-рано. Скандиранията са: "Пеевски в затвора" , "Мафия", "Искаме машини". Протестиращите направиха и шествие, което спря на пл. "Независимост" пред Съдебната палата.

В Русе протестиращите пред Съдебната палата държаха плакати с надписи: "Правосъдието е в кома", "Държавата е наша, а не тяхна", "Да спрем разграбването на държавата", "Отпор срещу диктатурата" и други, насочени срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов. Те скандираха "Мафията вън!" и "Мутри, вън!". 

Във Велико Търново протестът издигна призив да се участва активно на предстоящите избори, като движението на автомобили пред общината беше блокирано за повече от час и половина. В Стара Загора пък скандиранията бяха „Мафията вън!“ и „Всеки ден ще е така до промяната“. В Търговище излязоха едва няколко десетки души, които издигнаха лозунги "Не храни прасето с твоите пари“, а на други плакати лидерите на ГЕРБ, ДПС-НН и ИТН бяха представени като коледари. По подобен начин премина и протестът в Добрич, пред театър “Йордан Йовков”, както и този в Плевен, пред общината.

