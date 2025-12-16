Арестуваният училищен директор: Аз не съм слагал камерите

Скрийншот видео Нова тв Директорът на 138-о Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) "Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов на път към съдебната зала

"На този етап не искам да коментирам, нека мине разследването. Нямам представа. Аз не съм ги слагал. Нека да проверят разследващите. Преди мен, преди да бъда назначен са сложени. Вчера разбрах". Това заяви задържаният за поставяне на камери в тоалетните директор на столичното 138-о училище „Проф. Васил Златарски” Александър Евтимов пред журналисти преди заседанието в Софийския районен съд. Той оспорва предварителното си задържане от МВР и прокуратурата като незаконно. Това се случва още преди прокуратурата да поиска от съда постоянния му арест.

Само минути по-късно става ясно, че директорът се връща в ареста до изтичането на 72-часовата мярка. Новият му адвокат и той са оттеглили обжалването на 24-часовата мярка. Заседанието на Софийския районен съд беше прекратено. "Клиентът сам си оттегли жалбата. Не я е подал той, подал я предходен защитник, той е казал, че желае да я оттегли", обясни негов нов адвокат..

В същото време директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е освободен от длъжност. Това е станало със заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с Александър Евтимов, издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова, съобщават от Министерство на образованието.

Че прокуратурата ще поиска постоянно задържане за арестувания директор на 138-о Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) "Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов стана ясно в следобедните часове по време на брифинг на говорителя на Софийска районна прокуратура Николай Николаев и на шефа на СДВР Любомир Николов.

Разбра се, че прокуратурата, СДВР и ГДБОП са действали по сигнал, който е получен понеделник вечерта в Първо РУ на СДВР. По думите на шефа на СДВР, там се е "явила леля на ученичка в 138-о училище, която е пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в тоалетните на училището има камери, които снимат учениците".

"Още в първия работен ден, в който училището е отворено след подаването на сигнала, сме сформирали следствено-оперативни групи с цел проверка на посоченото в него. Пристигайки на място, колегите наистина установяват, че в помещенията, които се визират в сигнала, има датчици, които се предполага, че следят за евентуално движение в тоалетните. Установено е, че има скрити камери за видео наблюдение", разказа комисар Николов.

От думите му стана ясно, че са открити общо 11 камери. “Общо 11 са камерите, поставени в санитарните помещения от 1 до 3 етаж в училището. Има такива, които наблюдават цялото помещение, и други, поставени точно над писоарите”, обясни Николов.

При претърсванията е намерена фактура, че през октомври от свое име и за негова сметка директорът е закупил камери за скрито наблюдение. Затова се предполага, че камерите са от два месеца.

Задържаният директор отказвал да дава каквито и да е обяснения. "Той дори не говори за защитната теза, че камерите са сложени заради сигнали за непристойни прояви на деца в тоалетните, каквато ние предполагаме", заяви шефът на СДВР. В хода на разследването било установено, че директорът е показал кадри от камерите на една от класните ръководители, за да покаже непристойно поведение на деца. Учителката обаче не е подала сигнал.

Според неговите думи към момента е установено, че достъп до камерите е имал само директорът. Трасетата отивали до компютъра му в кабинета и имало приложение, което отвеждало единствено към личния му телефон. В дома му са намери 11 флашки, 3 компютъра, 3 лаптопа.

Срещу директора вече били повдигнати две обвинения. Едното е за държане на специално техническо средство в качеството му на длъжностно лице. Второто - че е създал порнографски материали, чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

"Сезирана е и Комисията за защита на лични данни. В момента задържаният се намира в Първо Районно управление, като се очаква скоро да бъде преместен в следствения арест в столицата. "За едно от престъпленията предвиденото наказание от закона предвижда от две до осем години затвор, а за другото от четири до шест години", поясни прокурор Николаев.

Работи се по всички версии - дали са били за сигурност и търсене на непристойно поведение от учениците или за порнография. Това ще стане ясно, след като прегледат многото материали, които са открити. Някои от записите са изтрити. Възможно е да е имал и съучастник при поставянето на камерите.

За ареста на директора на 138. Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) „Проф. Васил Златарски“ в София се разбра официално от изявление на МОН още във вторник вечерта. От него стана ясно, че училището и МОН съдействат на разследването.

За ареста на Александър Евтимов съобщиха преди това БНТ, Нова тв, Би Ти Ви. По първоначална информация причината е сигнал за поставени скрити камери в тоалетните на учебното заведение.

Евтимов е поел училището след спечелен конкурс през февруари 2024 г. Преди това е заемал ръководни позиции в училища в София област и в столицата, посочиха от просветното министерство.

През пролетта на 2025 г. срещу него е постъпил сигнал от учители за организацията на работа в училището. Образувана е проверка, която е установила административни пропуски и са дадени предписания, съобщиха още от ведомството.

Специалисти от МОН днес са на място и разговарят с учителите и родителите, като има готовност за осигуряване на психолози, която да окажат подкрепа на учениците.