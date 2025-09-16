Ученик от Хасково стреля в училище

Ученик от Спортно училище "Стефан Караджа" в Хасково е стрелял в междучасието през прозореца на класната стая с пистолет, съобщи Би Ти Ви. По информация на БНТ пистолетът е газов.

При възпроизвеждане на изстрела в класната стая е имало и други ученици. Няма пострадали.

Директорът на училището подава сигнал за инидента на тел. 112, а ученикът, който е в 9-и клас и тренира футбол, е отведен при охранителя, който му взема пистолета от раницата.

На място пристига полиция, но ученикът вече е бил напуснал училището, под предлог, че отива да си купува закуска. В крайна сметка обаче момчето е задържано.

По информация на БНР деветокласникът е от многодетно семейство и досега не е създавал проблеми. Директорката е обяснила, че е разговаряла с майката и близките на ученика, но никой не е обяснил какъв е пистолетът и дали е законно притежаван. Майката дори е дошла да си поиска пистолета.

Учениците, които са станали свидетели на инцидента са разпитани. Докладна от директора е подадена в РУО-Хасково.

Според източници на "По света и у нас", пистолетът е регистриран на друго лице, от което момчето го е купило. "Никакви обяснения не даде, дори се възпротивяваше и казваше: "Нямам такъв пистолет". Но охраната го намери на дъното на раницата и го прибра. След това се обадих на 112, те дойдоха, направиха протокол и прибраха пистолета. След това отидоха до дома на въпросния. Най- вероятно в друго училище ще бъде преместено. Аз съм доволна и благодарна, че няма пострадали деца", каза Силвия Тенчева, директор на СУ "Ст. Караджа".

По случая работи и Районната прокуратура в Хасково.