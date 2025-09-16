Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ученик от Хасково стреля в училище

Няма пострадали

Днес, 16:26
Директорът на училището подава сигнал за инидента на тел. 112.
Илияна Кирилова
Директорът на училището подава сигнал за инидента на тел. 112.

Ученик от Спортно училище "Стефан Караджа" в Хасково е стрелял в междучасието през прозореца на класната стая с пистолет, съобщи Би Ти Ви. По информация на БНТ пистолетът е газов.

При възпроизвеждане на изстрела в класната стая е имало и други ученици. Няма пострадали.

Директорът на училището подава сигнал за инидента на тел. 112, а ученикът, който е в 9-и клас и тренира футбол, е отведен при охранителя, който му взема пистолета от раницата.

На място пристига полиция, но ученикът вече е бил напуснал училището, под предлог, че отива да си купува закуска. В крайна сметка обаче момчето е задържано.

По информация на БНР деветокласникът е от многодетно семейство и досега не е създавал проблеми. Директорката е обяснила, че е разговаряла с майката и близките на ученика, но никой не е обяснил какъв е пистолетът и дали е законно притежаван. Майката дори е дошла да си поиска пистолета. 

Учениците, които са станали свидетели на инцидента са разпитани. Докладна от директора е подадена в РУО-Хасково.

Според източници на "По света и у нас", пистолетът е регистриран на друго лице, от което момчето го е купило. "Никакви обяснения не даде, дори се възпротивяваше и казваше: "Нямам такъв пистолет". Но охраната го намери на дъното на раницата и го прибра. След това се обадих на 112, те дойдоха, направиха протокол и прибраха пистолета. След това отидоха до дома на въпросния. Най- вероятно в друго училище ще бъде преместено. Аз съм доволна и благодарна, че няма пострадали деца", каза Силвия Тенчева, директор на СУ "Ст. Караджа".

По случая работи и Районната прокуратура в Хасково. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

стрелба, училище

Още новини по темата

И Южна Корея забранява телефоните в клас
27 Авг. 2025

Четирима са убити и шестима са ранени в небостъргач в Манхатън
29 Юли 2025

11 души са застреляни в австрийско училище
10 Юни 2025

Училище е за ремонт 3 години след... двумилионен ремонт
04 Юни 2025

Ремонтиран таван падна върху ученици в Пловдив
03 Юни 2025

Македонец и българин са арестувани за поръчково убийство в София
09 Май 2025

Стрелба с бойно оръжие по жилища в "Редута" се размина без жертви
08 Май 2025

Родители протестираха срещу религията в училище
08 Май 2025

Най-малко двама души загинаха при стрелба в университет във Флорида
18 Апр. 2025

По религия ще се учи за честност, уважение и прошка
18 Апр. 2025

Полицай уцели офис, докато чисти оръжието си в кабинет в СДВР

28 Март 2025

Държиш се лошо? Двойка!
17 Март 2025

62% от родителите са против задължителна религия в училище
13 Март 2025

МВР уволни полицая, който простреля в кола младеж в Плевен
06 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар