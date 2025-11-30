Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Четирима убити и 19 са ранени на детски рожден ден в Калифорния

Днес, 09:44

Четирима души бяха убити, а десет ранени при стрелба на семейно събиране - детски рожден ден, в банкетна зала в Стоктън, Северна Калифорния, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс и БТА. 

Говорителката на полицията в окръг Сан Хоакин, Хедър Брент, заяви, че сред жертвите има както деца, така и възрастни. По първоначални данни инцидентът вероятно е бил целенасочен, посочи тя пред журналисти. 

Трагедията се е разиграла в залата, която споделя общ паркинг с други търговски обекти.

"Разследването продължава и информацията към момента е оскъдна. Първоначалните индикации сочат, че това може да е целенасочен инцидент и следователите проучват всички възможности", съобщи полицията на окръг Сан Хоакин в публикация в "Екс". 

Полицията съобщи, че е получила сигнали малко преди 18:00 ч. местно време (4:00 ч. българско) за стрелба, станала близо до жилищен блок в Стоктън.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, стрелба, рожден ден

Още новини по темата

"Самолетът на Страшния съд" изчезна по време на мисия

29 Ноем. 2025

САЩ увеличиха доставките на втечнен газ за Европа с 40% за година
28 Ноем. 2025

Тръмп, Зеленски и Европа са сигурни: Мирът е близо!
25 Ноем. 2025

Украйна: Мирният план е във финален етап на съгласуване
24 Ноем. 2025

САЩ ще дават приоритетно виза при билет за световното
18 Ноем. 2025

САЩ обявиха военна операция срещу наркотрафика в западното полукълбо
14 Ноем. 2025

Конгресът сложи край на бюджетната блокада в САЩ

13 Ноем. 2025

Летящи спецгрупи тръгват да ровят за пране на пари

10 Ноем. 2025

Партиите в САЩ се разбраха за край на бюджетната блокада
10 Ноем. 2025

Колапсът на летищата в САЩ продължава
09 Ноем. 2025

Сирийският президент е в САЩ, след като бе махнат от списъка на терористите
09 Ноем. 2025

САЩ може да намалят с 10% въздушния трафик от петък
06 Ноем. 2025

Катар заплаши да спре газовите доставки за ЕС

04 Ноем. 2025

САЩ обявиха търговското споразумение с Китай
02 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д