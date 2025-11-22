Украйна: Мирният план е във финален етап на съгласуване

BGNES/EPA Американската страна пожела официалните преговори да се водят само с Украйна, а преди това да има двустранни разговори и с представители на Европа.

САЩ, Европа и Украйна постигнаха прогрес в преговорите по американския мирен план от 28 точки, който бе представен по-рано тази седмица. Срещата протече в Постоянното представителство на САЩ към ООН в Женева, като след цял ден преговори, имаше втора, извънредна вечерна сесия, а в края на деня американци и украинци вечеряха заедно в ресторанта "Il Lago" на хотел "Four Seasons".

След края на преговорите Украйна и САЩ излязоха със съвместно изявление, публикувано на сайтовете на Белия дом и на президента на Украйна. В него се казва, че "в резултат на обсъжданията страните са разработили обновен и усъвършенстван мирен план."

"Преговорите бяха конструктивни, целенасочени и уважителни, подчертаващи взаимната привързаност към постигането на справедлив и устойчив мир. Двете страни се съгласиха, че консултациите бяха много продуктивни. Обсъжданията показаха значителен прогрес в съгласуването на позициите и определянето на ясни следващи стъпки. Те потвърдиха, че всяко бъдещо споразумение трябва напълно да подкрепя суверенитета на Украйна и да осигурява устойчив и справедлив мир. В резултат на обсъжданията страните разработиха обновен и усъвършенстван мирен план. Украинската делегация потвърди своята благодарност за твърдата привързаност на САЩ и лично на президента Доналд Тръмп за техните непрестанни усилия, насочени към прекратяване на войната и гибелта на хора. Украйна и САЩ се договориха да продължат интензивната работа над съвместните предложения в близкит едни. Те ще останат в тесен контакт и със своите европейски партньори за придвижване на процеса. Окончателните решения в рамките на тази структура ще се одобрят от президентите на Украйна и САЩ. Двете страни потвърждават своята готовност да продължат съвместната работа за осигуряване на безопасността, стабилността и възстановяването на Украйна", се казва в изявлението.

В този дух бяха и изказванията на преговарящите от САЩ и Украйна веднага след края на срещите. Те декларираха, че има напредък, че позициите им са се сближили, а различията не са непреодолими. "Има прогрес между САЩ и Украйна. Разработваме мирен план от 26 или 28 точки, в зависимост от версията", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Той добави, че това е "най-продуктивната и смислена среща до този момент". "Оптимист съм, че можем да постигнем нещо тук. Говорихме с Тръмп, мисля, че е доволен", допълни Рубио. Според държавният секретар, може да се внесат изменения в американския план и предстои Русия да представи своята позиция. Рубио не изключи нова среща между Тръмп и Зеленски.

Източници от преговорите обаче споделят, че разговорите въобще не са вървели гладко. Още в началото американската страна е разкритикувала украинците за "крайни изявления срещу американския план", твърди Axios. Ръководителят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров счупил химикалката си по време на разговорите, заявиха от Clash Report.

В хода на разговорите Умеров обаче съобщи: "Последната версия на документа, макар и все още във финалния етап на одобрение, вече включва повечето от ключовите приоритети на Украйна. Ние високо ценим конструктивното взаимодействие със Съединените щати и внимателното им отношение към нашите забележки. Това ни позволява да продължим напред в съвместния процес".

Шефът на президентския офис Андрей Ермак заяви след срещата: "Имахме много продуктивна първа среща с уважаваната американска делегация. Постигнахме много добър напредък и вървим напред към справедлив и траен мир. Втората среща ще се проведе скоро днес, на която ще продължим да работим по съвместни предложения с участието на нашите европейски партньори.

„Вече имаше кратки доклади от екипа за резултатите от първите срещи и разговори. Сега има разбиране, че американските предложения могат да отчетат редица елементи, които се основават на украинската визия и са от критично значение за националните интереси на Украйна“, написа украинският президент Володимир Зеленски. "Има сигнали, че екипът на Тръмп ни чува. Много неща се променят: ние работим много внимателно върху стъпките, необходими за прекратяване на войната", заяви Зеленски.

САЩ и Украйна възнамеряват да приведат мирното споразумение в "окончателен вид" на срещата, която сега се провежда в Женева, предаде Axios, позовавайки се на американски чиновник. Според изданието, днешните дискусии с украинската делегация са били "продуктивни и дори завършени в някои области".

Според Ройтерс, европейските представители са внесли ревизирана версия на Вашингтонския мирен план за Украйна (виж пълният текст долу), която повишава предложения таван за въоръжените сили на Украйна от 600 000 на 800 000 "в мирно време" и премахва изискването някои региони да бъдат третирани като "де факто руски".” Вместо това се казва, че всички териториални преговори трябва да започнат от сегашната линия на контакт. Освен това европейското предложение изисква решението дали Украйна да влезе в НАТО да зависи от консенсусно решение на страните-членки (такъв консенсус няма на този етап) и Украйна да получи гаранции от САЩ, съответстващи на чл. 5 от договора на НАТО.

Марко Рубио заяви, че не е виждал никакъв европейски план.

В същото време обаче Доналд Тръмп задълбочи критиките си срещу Зеленски и ръководството на Украйна.

Първо, Тръмп даде да се разбере, че плана му от 28 точки не е окончателен и подлежи на редакция. След това Тръмп заяви в събота, че ако украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложения от Вашингтон план за прекратяване на руско-украинската война, той може "да продължи да се бори с всички сили". Днес Тръмп продължи критиките си срещу Зеленски като написа: "Украинското „ръководство“ не е изразило никаква благодарност за нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия".

“Има илюзия, че ако просто дадем повече пари, оръжия или санкции, победата ще бъде близо. Мирът няма да бъде създаден от неуспешни дипломати или политици, живеещи във фантастичен свят. Може да бъде създаден от умни хора, живеещи в реалния свят”, заяви пък вицепремиерът на САЩ Джей Ди Ванс.

От американска страна в разговорите днес в Женева се включиха държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф и Дан Дрискол, който ще замени през януари Кийт Келог на поста специален представител за Украйна. Келог заяви днес: "Ние винаги сме казвали, че последните 10 метра до целта са най-сложните. Сега се намираме на два метра от целта, почти сме там".

"Настоящото предложение за план за мир в Украйна, предложено от американския президент Доналд Тръмп, е изготвено от САЩ", заяви вчера американският държавен секретар Марко Рубио в отговор на твърдения на двама сенатори, че предложението е изготвено предимно от Русия и представлява "списък с желанията на Русия". Планът е изготвен от САЩ въз основа на "информация от руска страна", както и на "подадена по-рано и продължаваща да постъпва информация от Украйна", подчерта Рубио.

Украинската делегация пристигна снощи в Женева, тя е водена от шефа на президентския офис Андрий Ермак, участват още ръководителя на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началника на военното разузнаване Кирило Буданов. В украинската делегация са още шефът на разузнаването Олексей Иващенко и шефът на Генщаба Андрий Гнатов. Украинската делегация има картбланш да води преговори, ако се налага, дори и с руска делегация в бъдеще време.

От страна на Европа участват представители на европейската тройка - Великобритания, Германия и Франция. Според агенция AFP, в преговорите участват съветниците по националната сигурност или други високопоставени чиновници на тези три държави. До включването на европейските представители в преговори се стигна след като канцлера на Германия Фридрих Мерц и премиерът на Великобритания Киър Стармър разговаряха вчера по телефона с Доналд Тръмп. Френският президент Еманюел Макрон обяви, че лидерите на страните от „Коалицията на желаещите“ ще проведат видеоконферентна среща във вторник, за да обсъдят американския план за прекратяване на конфликта в Украйна, предаде Франс прес.

Представителите на ЕС на институционално ниво са заместник-секретарят по политическите въпроси на външнополитическата служба на ЕС Улоф Скоог и ръководителят на кабинета на председателя на Европейската комисия Бьорн Зайберт.

Планът на Европа в 24 точки:



- След прекратяване на конфликта ще бъдат създадени мерки за сигурен мир и безопасност;

- Русия и Украйна се задължават да спазват прекратяването на огъня в небето, на сушата и в морето;

- Москва и Киев незабавно влизат в преговори за наблюдение на трети страни за спазването на прекратяването на огъня;

- Съюзниците на Украйна под ръководството на САЩ ще следят за спазването на прекратяването на огъня - мониторингът ще бъде предимно дистанционен, като се използват спътници, безпилотни апарати и други инструменти;

- Ще бъде създаден механизъм, чрез който страните ще могат да представят доклади за нарушения на режима на прекратяване на огъня и да обсъждат мерки за коригиране на ситуацията;

- Русия ще върне всички разселени украински деца, процесът ще се контролира от международни партньори;

- Москва и Киев си разменят военнопленници по формулата" всичко за всички", Русия освобождава всички цивилни, задържани под стража;

- Териториалните преговори ще се водят по текущата линия на бойно съприкосновение;

- След постигането на устойчиво прекратяване на огъня страните в конфликта предприемат мерки за оказване на хуманитарна помощ, включително пътуване на членове на семейството през линията на съприкосновение;

- Потвърждение на суверенитета на Украйна, никой не принуждава Киев да спазва неутралитет;

- Украйна получава юридически подкрепени гаранции за сигурност, включително от САЩ, по аналогия с член 5 от Хартата на НАТО;

- На ВСУ и отбранителната промишленост на Украйна не се налагат никакви ограничения;

- Гаранти за сигурността на Киев ще бъдат група европейски страни и други заинтересовани държави, Украйна има право да разположи съюзнически сили на своя територия;

- Влизането на Украйна в НАТО е възможно със съгласието на всички членове на Алианса;

- Украйна ще влезе в ЕС;

- Готовност на Украйна да остане безядрена държава и да спазва ДНЯО;

- Териториалните въпроси ще бъдат обсъдени с Русия и решени след пълното прекратяване на огъня;

- След като териториалните въпроси бъдат съгласувани, Русия и Украйна се задължават да не ги променят със сила;

- Украйна възстановява контрола над Запорожската АЕЦ с участието на САЩ и над Каховската ВЕЦ, ще бъде създаден механизъм за предаване на контрола.

- Киев получава безпрепятствено преминаване по река Днепър и контрол над Кинбурнската коса;

- Киев и неговите партньори осъществяват икономическо сътрудничество без ограничения;

- Украйна ще бъде напълно възстановена и ще получи финансова компенсация, включително за сметка на руски активи, които ще останат замразени, докато Русия не компенсира щетите за Украйна;

- Санкциите срещу Русия могат постепенно да бъдат облекчени след постигането на устойчив мир и могат да бъдат възобновени в случай на нарушаване на мирното споразумение;

- Започване на преговори за европейска сигурност с участието на всички страни от ОССЕ.





Reuters и The Telegraph публикуваха още две версии на мирния план, те се различават:

- Числеността на ВСУ в проекта на Reuters е 800 хиляди (в плана, публикуван от The Telegraph няма ограничения)

- ЗАЕЦ ще бъде рестартиран под наблюдението на МААЕ, генерираната енергия ще бъде разделена поравно между Украйна и Русия (The Telegraph пише, че ЗАЕЦ ще остане за Украйна)

- НАТО се съгласява да не разполага войските си в Украйна на постоянна основа в мирно време (Украйна сама взема решения за разполагане на чужди войски)

- Русия ще може да се върне на G8 (тази точка не се споменава)

- Изборите в Украйна ще се проведат възможно най-бързо след подписването на мирното споразумение (няма точка за изборите)

- Украйна няма да си възвърне контрола над окупираните територии със сила (неизползването на сила се предполага само след като Киев и Москва се споразумеят по всички териториални въпроси)