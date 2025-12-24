Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мир в Украйна до 90 дни предвиждат във Вашингтон

Днес, 08:08
Матю Уитакър
BGNES/EPA
Матю Уитакър

Мирно уреждане в Украйна е възможно в рамките на следващите 90 дни, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

„Мисля, че решихме по-голямата част от въпросите, така че се приближаваме (към края на войната). По-близо сме от всякога“, заяви той пред телевизия Fox News и добави: „Ако той (конфликтът) приключи, това ще стане в рамките на следващите 90 дни.“

При това Уитакър призна, че „все още остават въпроси, които трябва да бъдат решени така, че и двете страни да постигнат съгласие“.

Американският служител изрази и увереност, че единствената причина за прогреса в уреждането е присъствието на Тръмп на поста президент на САЩ. „Той е способен да доведе и двете страни на масата за преговори, за да продължат обсъждането. Нека се надяваме, че това ще продължи и ще успеем да решим този проблем възможно най-скоро.“

„Същността е в това, че в крайна сметка всичко ще зависи от територията и от това как тя ще бъде разделена – дали ще бъде демилитаризирана зона или зона с икономически възможности. И тъй като в основни линии уредихме въпросите за сигурността с украинците, мисля, че Русия, да кажем, няма да възразява срещу това".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, Русия, Украйна, Матю Уитакър

Още новини по темата

В САЩ ще превръщат промишлени сгради в "центрове за задържане"
25 Дек. 2025

Зеленски пожела смъртта на Путин в коледното си послание
24 Дек. 2025

Макрон критикува Вашингтон за натиск над Европа
24 Дек. 2025

Зеленски обяви проект за мирен договор с Русия
24 Дек. 2025

Киев е под мощен руски обстрел с ракети и дронове
23 Дек. 2025

Русия евакуира семействата на дипломати от Венецуела
23 Дек. 2025

Конгресмени искат разследване след смъртта на българин в миграционен център
22 Дек. 2025

Румъния открива оръжеен хъб за Украйна
22 Дек. 2025

Париж може да размрази контактите с Москва
21 Дек. 2025

САЩ задържаха още два танкера край Венецуела
21 Дек. 2025

Руски войници отвлекли 50 души от украинско село
21 Дек. 2025

България изведнъж стана критично важна за САЩ

20 Дек. 2025

Европа дава 90 млрд. евро на Украйна
19 Дек. 2025

15 страни обещаха помощ на Украйна през 2026 г.

16 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?