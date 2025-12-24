Мир в Украйна до 90 дни предвиждат във Вашингтон

Мирно уреждане в Украйна е възможно в рамките на следващите 90 дни, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

„Мисля, че решихме по-голямата част от въпросите, така че се приближаваме (към края на войната). По-близо сме от всякога“, заяви той пред телевизия Fox News и добави: „Ако той (конфликтът) приключи, това ще стане в рамките на следващите 90 дни.“

При това Уитакър призна, че „все още остават въпроси, които трябва да бъдат решени така, че и двете страни да постигнат съгласие“.

Американският служител изрази и увереност, че единствената причина за прогреса в уреждането е присъствието на Тръмп на поста президент на САЩ. „Той е способен да доведе и двете страни на масата за преговори, за да продължат обсъждането. Нека се надяваме, че това ще продължи и ще успеем да решим този проблем възможно най-скоро.“

„Същността е в това, че в крайна сметка всичко ще зависи от територията и от това как тя ще бъде разделена – дали ще бъде демилитаризирана зона или зона с икономически възможности. И тъй като в основни линии уредихме въпросите за сигурността с украинците, мисля, че Русия, да кажем, няма да възразява срещу това".