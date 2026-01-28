Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Европа затваря Балтийско море за сенчестия флот на Русия

Днес, 08:32
Танкерът Kiwala бе задържан миналия април от Естония
Танкерът Kiwala бе задържан миналия април от Естония

14 европейски държави заявиха, че затварят Балтийско море за т.нар. сенчест флот на Русия. Това се посочва в съвместно изявление, публикувано от британското правителство.

Страните предупреждават, че танкери, които прикриват произхода си - чрез смяна на флагове, изключване на транспондери или плаване без изрядни документи - ще бъдат третирани като кораби без държавна принадлежност. Подобни съдове могат да бъдат задържани без юридически рискове.

Изявлението е подписано от Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Полша, Швеция и Великобритания.

Сенчестият флот е мрежа от танкери, използвани основно от Русия за износ на петрол в заобикаляне на западните санкции. Корабите често сменят флагове, изключват транспондерите си и плават с неясна документация. В Балтийско море те представляват сериозен риск за навигационната безопасност и околната среда заради тесните и натоварени морски маршрути. Темата се разглежда и в контекста на хибридните действия на Русия в региона.

Естония задържа танкер „Кивала“ (Kiwala) през април 2025. в Балтийско море, който  част от руския „сенчест флот“ и е плавал без официален флаг. Корабът беше проверен за документи и правен статус и после закотвен до Талин.

Няма публично потвърдени данни за други официални физически арести/задържания на танкери от сенчестия флот в Балтийско море след „Кивала“. Имаше случаи на блокиране или принудително пренасочване, когато кораби, за които се предполага, че са част от мрежата, бяха спрени или върнати от европейски власти, но не става дума за пълно задържане.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Русия, сенчест флот, Балтийско море

Още новини по темата

Русия се изтегли от сирийска военна база
27 Яну. 2026

Преговорите в Абу Даби завършили с обяд в почти приятелски дух
25 Яну. 2026

Ген. Сирски подготвял настъпателни операции
18 Яну. 2026

САЩ задържаха шести танкер в Карибско море
15 Яну. 2026

Тръмп: Ще атакуваме по суша мексиканските наркокартели
09 Яну. 2026

Париж и Москва размениха руски баскетболист за френски политолог
08 Яну. 2026

България бързо получи 270 371 евро за изоставения кораб
07 Яну. 2026

Кораби на САЩ преследват руски танкер в океана
06 Яну. 2026

Тръмп не вярва, че Украйна е атакувала резиденция на Путин
05 Яну. 2026

Русия загубила спътници, които предупреждават за нападение с ракети
29 Дек. 2025

Москва препоръча на руснаците да не пътуват до Германия
25 Дек. 2025

Дронове удариха завод на "Газпром" на 1200 км от Украйна
25 Дек. 2025

Мир в Украйна до 90 дни предвиждат във Вашингтон
25 Дек. 2025

Зеленски пожела смъртта на Путин в коледното си послание
24 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?