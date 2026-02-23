Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Румен Радев обяви желание да си говори с Русия

Според него Украйна още не е готова за влизане в Европейския съюз

Днес, 10:05
Румен Радев
FB/https://bozhidarov.substack.com/
Румен Радев

Румен Радев обяви желанието си да се говори с Русия. Това става ясно от публикация на бившия президент в профила му във фейсбук във връзка с интервю, дадено за Berliner Zeitung. Само преди дни той пък критикува европейската и в частност българската икономика, като посочи, че трябва да взимат пример от тази на Русия, наред с Китай и САЩ.

Сега призивите му за разговори с Русия идват заради войната в Украйна. Той прави изявленията си точно в навечерието на годишнината от нахлуването на Русия в Украйна.

Радев призова да вземем пример от Русия за икономиката си
Подалият оставка като президент на България Румен Радев критикува европейската и в частност българската икономика, като посочи, че трябва да взимат пример от тази на Русия, наред с Китай и САЩ.
СЕГА
28 Яну. 2026

"Лидери като президента Макрон започнаха да говорят за възстаноняване на диалога с Русия и обсъждане на бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Трябва да говорим с Русия, защото без диалог архитектурата на сигурността ще се основава на съперничество и на постоянно военно мислене", казва в интервюто за германския вестник Радев и обяснява, че иначе като.бивш командващ на Военновъздушните сили високо цени "инвестициите в сферата на отбраната, но трябва да си даваме и сметка за дългосрочните последици за икономиката и социалните ни системи".

Радев повтаря тезата си, че прекратяването на войната в Украйна изисквало да бъде използвана повече дипломация и твърди, че вече се наблюдавало промяна в отношението на европейски лидери и възприемането на по-реалистичен подход по отношение на войната в Украйна.

Радев обра плодовете на чужди каузи
Между една четвърт и една трета от избирателите биха гласували за Румен Радев. Това разбрахме от първите опити на социолозите да измерят политическите нагласи след историческия прецедент, при който действащ президент подаде оставка, за да излезе на партийната сцена.
СЕГА
17 Февр. 2026

На практика Радев се обявява срещу скорошно влизане на Украйна в ЕС.  "Украйна и украинските граждани заслужават подкрепа в изключително трудно за тях време, но членството в ЕС изисква изпълнението на Копенхагенските критерии. Страните от Западните Балкани чакат от десетилетия и осъществяват трудни реформи в икономиката, администрацията и върховенството на правото. Не трябва да забравяме и за тях, докато фокусът ни е върху Украйна, поради военните действия. Прибързването рискува да подкопае европейските принципи, а Украйна все още има да свърши много работа, за да изпълни необходимите за членство в ЕС критерии", заявява бившия български президент.

Радев обяснява и, че влизането му в парламентарната политика е "в отговор на призива на българските граждани и на очакванията им за превръщането на България в демократична, модерна и свободна европейска държава и за ускорена европейска интеграция". Масовите граждански протести през декември в цяла България, както и в европейски градове като Берлин, доведоха до оставката на българското правителство, заявява той.

Радев критикува действията на правителството по линия на Съвета за мир на Тръмп. "Странно е, че решението за присъединяване на България към инициативата на президента Тръмп “Борд за мир” беше взето от българското правителство в условия на подадена вече от него оставка. Стратегическите отношения със САЩ трябва да продължат да се заздравяват, тъй като САЩ продължават да гарантират сигурността на Европа, но българското правителството заобиколи всички вътрешни административни процедури без да извести парламента и президентската институция", твърди бившият президент. .

Радев повтаря версията си, че еврото е трябвало да бъде въведено след референдум и напада кабинета "Желязков" по темата. "Въвеждането на еврото е резултат на много стъпки, но правителство се оказа неспособно да се справи с покачването на цените и прилагането на финансови буфери за защита на най-уязвимите групи в обществото", заявява бъдещият партиен лидер.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, Русия, Украйна

Още новини по темата

Русия удари фабрика за "Орео"
22 Февр. 2026

Украйна атакува завод за ракети на 1500 км навътре в Русия
21 Февр. 2026

Саудитска Арабия измести Русия по доставки на петрол за Индия
19 Февр. 2026

Преговорите в Женева приключиха набързо
18 Февр. 2026

Съветници по сигурността от Европа пристигнаха на преговорите в Женева
17 Февр. 2026

Радев обра плодовете на чужди каузи
17 Февр. 2026

Проучване на "Мяра" дава 14% преднина на Радев пред ГЕРБ
17 Февр. 2026

Новият кръг преговори за войната започна с нови руски удари
17 Февр. 2026

Русия се задъхва от непродаден петрол
16 Февр. 2026

"Маркет линкс" прогнозира летящ старт на формацията на Румен Радев
16 Февр. 2026

Радев ще регистрира коалиция до 4 март
15 Февр. 2026

Антикорупционните органи в Украйна задържаха на границата бивш министър
15 Февр. 2026

Кличко зове за единство в Украйна пред лицето на руската заплаха
15 Февр. 2026

Украинската армия задържа българин, сражавал се за Русия
14 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?