Румен Радев обяви желание да си говори с Русия

Румен Радев обяви желанието си да се говори с Русия. Това става ясно от публикация на бившия президент в профила му във фейсбук във връзка с интервю, дадено за Berliner Zeitung. Само преди дни той пък критикува европейската и в частност българската икономика, като посочи, че трябва да взимат пример от тази на Русия, наред с Китай и САЩ.

Сега призивите му за разговори с Русия идват заради войната в Украйна. Той прави изявленията си точно в навечерието на годишнината от нахлуването на Русия в Украйна.

"Лидери като президента Макрон започнаха да говорят за възстаноняване на диалога с Русия и обсъждане на бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Трябва да говорим с Русия, защото без диалог архитектурата на сигурността ще се основава на съперничество и на постоянно военно мислене", казва в интервюто за германския вестник Радев и обяснява, че иначе като.бивш командващ на Военновъздушните сили високо цени "инвестициите в сферата на отбраната, но трябва да си даваме и сметка за дългосрочните последици за икономиката и социалните ни системи".

Радев повтаря тезата си, че прекратяването на войната в Украйна изисквало да бъде използвана повече дипломация и твърди, че вече се наблюдавало промяна в отношението на европейски лидери и възприемането на по-реалистичен подход по отношение на войната в Украйна.

На практика Радев се обявява срещу скорошно влизане на Украйна в ЕС. "Украйна и украинските граждани заслужават подкрепа в изключително трудно за тях време, но членството в ЕС изисква изпълнението на Копенхагенските критерии. Страните от Западните Балкани чакат от десетилетия и осъществяват трудни реформи в икономиката, администрацията и върховенството на правото. Не трябва да забравяме и за тях, докато фокусът ни е върху Украйна, поради военните действия. Прибързването рискува да подкопае европейските принципи, а Украйна все още има да свърши много работа, за да изпълни необходимите за членство в ЕС критерии", заявява бившия български президент.

Радев обяснява и, че влизането му в парламентарната политика е "в отговор на призива на българските граждани и на очакванията им за превръщането на България в демократична, модерна и свободна европейска държава и за ускорена европейска интеграция". Масовите граждански протести през декември в цяла България, както и в европейски градове като Берлин, доведоха до оставката на българското правителство, заявява той.

Радев критикува действията на правителството по линия на Съвета за мир на Тръмп. "Странно е, че решението за присъединяване на България към инициативата на президента Тръмп “Борд за мир” беше взето от българското правителство в условия на подадена вече от него оставка. Стратегическите отношения със САЩ трябва да продължат да се заздравяват, тъй като САЩ продължават да гарантират сигурността на Европа, но българското правителството заобиколи всички вътрешни административни процедури без да извести парламента и президентската институция", твърди бившият президент. .

Радев повтаря версията си, че еврото е трябвало да бъде въведено след референдум и напада кабинета "Желязков" по темата. "Въвеждането на еврото е резултат на много стъпки, но правителство се оказа неспособно да се справи с покачването на цените и прилагането на финансови буфери за защита на най-уязвимите групи в обществото", заявява бъдещият партиен лидер.