Русия удари фабрика за "Орео"

Киев бе подложен на нощна атака от балистични ракети и дронове "Шахед"

22 Февр. 2026Обновена
В Одеска област са регистрирани попадения в жилищни райони и лицей.
Руска ракета удари фабрика за бисквити "Орео" в източна Украйна в събота, като нанесе щети на производствена сграда, но не причини жертви, заяви украинският външен министър Андрий Сибига. Освен "Орео", в тази база се произвеждат продукти на известни марки като "Милка" и "Тоблерон", както и местната марка шоколад "Корона".

Фабриката се намира в град Тростянец (Сумска област) и е собственост на американския гигант "Монделиз Интернешънъл". Това е един от най-големите заводи на компанията в Източна Европа.

Това е вторият път, в който същата фабрика бива сериозно засегната. Тя пострада тежко още в началото на войната през 2022 г. по време на руската окупация на Тростянец. След освобождението на града заводът беше възстановен и възобнови производството на "Орео" през 2024 г. 

Поне една една балистична ракета "Искандер-М" и над 120 ударни дрона "Шахед" изпрати Русия на украинска територия тази нощ. Украинските сили за противовъздушна отбрана успяха да свалят 106 от безпилотните апарати.

Мощни експлозии разтърсиха столицата Киев в ранните часове на 22 февруари, предаде АФП. Местните власти предупредиха за възможен нов балистичен ракетен удар и наредиха на жителите да се укрият в бункери.

Военната администрация на града издаде предупреждението малко преди 4:00 ч. тази сутрин местно време (и българско), призовавайки хората да потърсят убежище незабавно. Малко след това в Киев се чуха няколко силни експлозии.

"Внимание! Обявена е въздушна тревога в Киев заради заплахата от използване на балистични оръжия от врага", заяви администрацията, като призова жителите да останат в укритията си, докато сигналът не бъде отменен.

Регионалните власти съобщиха, че противовъздушни сили се сражават с дронове, засечени в по-широкия район на Киев. Няма съобщения за жертви.

В Одеска област са регистрирани попадения в жилищни райони и лицей. Това се случва след подобна атака на 20 февруари. Тогава бяха изстреляни 128 дрона, от които 107 бяха неутрализирани от ПВО на Украйна.

