Украински дронове атакуваха Сочи

Днес, 08:35
Посоката на украинските атаки
Посоката на украинските атаки

Украински дронове атакуваха цели в района на руския Сочи. Атакуван е и Адлер, където се намира летището на Сочи. Летището обяви, че спира работата си. Министерството на отбраната на Русия заяви, че само свалените украински безпилотни самолета са били 58 - половината от тези дронове са били свалени над Азовско море, а останалите - над Краснодарския край и Черно море.

Според губернатора на Краснодарския край Венямин Кондратиев, ударена е руската петролна база в село Волна – от там се изнасят петролни продукти за пристанище Таман. Там са ранени и двама души, които са хоспитализирани. За гасене на избухнали пожари са ангажирани 126 пожарникари и 34 пожарни.

В Сочи има проблеми с парното след въздушната атака, но са локални – кметът на града Андрей Прошунин отмени на въздушната тревога чак след 6:30 часа сутринта. Той съобщи, че над Черно море руската ПВО унищожила "десетки вражески дронове" и това попречило да има разрушения на стратегическа инфраструктура.

