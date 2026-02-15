Украински дронове атакуваха Сочи

Украински дронове атакуваха цели в района на руския Сочи. Атакуван е и Адлер, където се намира летището на Сочи. Летището обяви, че спира работата си. Министерството на отбраната на Русия заяви, че само свалените украински безпилотни самолета са били 58 - половината от тези дронове са били свалени над Азовско море, а останалите - над Краснодарския край и Черно море.
Според губернатора на Краснодарския край Венямин Кондратиев, ударена е руската петролна база в село Волна – от там се изнасят петролни продукти за пристанище Таман. Там са ранени и двама души, които са хоспитализирани. За гасене на избухнали пожари са ангажирани 126 пожарникари и 34 пожарни.
В Сочи има проблеми с парното след въздушната атака, но са локални – кметът на града Андрей Прошунин отмени на въздушната тревога чак след 6:30 часа сутринта. Той съобщи, че над Черно море руската ПВО унищожила "десетки вражески дронове" и това попречило да има разрушения на стратегическа инфраструктура.
Air alarm and explosions in Sochi. It is reported that approximately 200 Ukrainian drones are attacking in the direction of occupied Crimea and Krasnodar Kraj. https://t.co/cxAmaDF28f pic.twitter.com/YdRbSdnsj2— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 14 февруари 2026 г.