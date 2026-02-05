Украйна нанесе серии удари по полигона за изстрелване на “Орешник”

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна /ВСУ/ съобщи, че през януари украинските войски са извършили серия от успешни удари по полигона Капустин Яр в Астраханска област, по-специално по комплекса от сгради тип хангар, където се извършва предстартовата подготовка на междуконтинентални балистични ракети със среден обсег "Орешник". Полигонът се намира на 700 км от украинската територия.

Твърди се, че ударите са извършени с украински ракети с голям обсег като FP-5 „Фламинго“. На 17 януари украинското издание „Военно“ съобщи за атака на украински дронове върху полигона Капустин Яр, позовавайки се на руски канал за мониторинг. Един от ударите вероятно е нанесен в нощта на 27 срещу 28 януари, когато редица специализирани Telegram канали намекнаха за изстрелването на FP-5 "Фламинго", а в Астраханска област, където се намира "Капустин Яр", беше обявена въздушна тревога.

Пуски ракет «Фламинго», часть из которых совершала полет в направлении Капустиного Яра. pic.twitter.com/W9lF4u2VRA — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 5 февруари 2026 г.

"Според наличната информация, някои сгради на полигона са претърпели различна степен на щети, един от хангарите е значително повреден, а част от персонала е евакуиран от района", заявяват от украинския Генщаб.

FP-5 "Фламінго" успішно уразила ціль на полігоні "Капустин Яр", звідки РФ запускає "Орешник", є підтвердження від ГШ та супутникові знімки

Це перший випадок офіційного оголошення про використання крилатої ракети FP-5 "Фламінго" і мова йде про вкрай захищений об'єкт pic.twitter.com/ujhYsw1WUS — Генсек НАТО (@GensekNato15656) 5 февруари 2026 г.

Службата за сигурност на Украйна заяви, че според предварителни данни второто изстрелване на балистична ракета със среден обсег „Орешник“ срещу Лвов в нощта на 9 януари е извършено от полигона Капустин Яр.

Руските военни все още не са коментирали изявлението на украинския Генерален щаб за Капустин Яр.

Руското министерство на отбраната твърди, че вторият удар с „Орешник“ на 9 януари е „извадил от строя“ Лвовския държавен авиоремонтен завод. Ракетата се е движела със скорост от приблизително 1300 км/ч. Първото използване на новата ракета беше на 21 ноември 2024 г. През декември 2025 г. беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че целта на първия удар е бил заводът „Южмаш“ в Днепър.

И за двата удара няма визуални потвърждения за нанесените щети.