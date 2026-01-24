Преговорите в Абу Даби завършили с обяд в почти приятелски дух

След приключването на втория ден от преговорите делегациите на Украйна, Русия и САЩ са обядвали заедно, съобщава Axios. „Имаше момент, в който всички изглеждаха почти като приятели. У мен се появи чувство на надежда“, заявил представител на САЩ пред изданието. „Всичко премина толкова добре, колкото можехме да очакваме. Доволни сме от мястото, къде се намираме в момента“, добавил втори американски служител, който отбелязал, че в Абу Даби е имало момент, в който украинците и руснаците са обсъждали всичко без присъствието на американските посредници.

Американските източници са толкова оптимистични, че предвиждат скорошна среща Путин-Зеленски.

Не толкова оптимистично звучат украинските медии, които цитират източници - от украинската делегация. Украинците също твърдят, че по време на разговорите е имало моменти, в които разговорите са били конструктивни и е постигнат напредък.

По време на преговорите между делегациите на Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби е постигнат прогрес по военния блок от въпроси, но по отношение на териториите все още няма решение. Това съобщи източник на „РБК-Украйна“, запознат с детайлите от преговорите. Според украинският източник, преговорите в Абу Даби са завършили конструктивно.

Представителите на страните са се разделили на две подгрупи – политическа и военна.

„Фактически двете секции водеха преговори отделно. Днес руските представители се държаха адекватно. Но това е тяхната установена тактика за преговори: първо започват с натиск, а на втория етап всичко върви по-конструктивно. Ето, вчера Костюков – ръководителят на тяхната делегация – започна да изнася лекции за това как при нас в Киев се разхождат нацисти и фашисти. Но днес разговорът вече беше различен“, отбеляза събеседникът на „РБК-Украйна“.

Той подчертал, че по отношение на политическата секция не е постигнат сериозен прогрес. Украинските представители настояват, че териториалният въпрос може да се обсъжда, като се започне от текущата линия на съприкосновение. В същото време руснаците продължават да заявяват необходимостта от изтегляне на украинските войски от неокупираните територии на Донецка област.

„Въпреки това във военната подгрупа страните успяха да напреднат. Обсъждаха се въпроси дали е необходимо разграничаване на силите, как ще се осъществява мониторингът на прекратяването на бойните действия и огъня, създаването на център за контрол и координация по въпросите на примирието и кои държави могат да бъдат представени там“, отбеляза източникът.

Събеседникът на изданието каза, че военната група се е договорила в рамките на една седмица – до следващата среща – да подготви дефиниция на сроковете за това какво ще се счита за режим на прекратяване на бойните действия и огъня, какво ще се приема за тяхно нарушение и т.н. По този начин по време на следващите преговори представителите на страните трябва да обменят такива предложения.

„РБК-Украйна“ добави също, че делегацията на Руската федерация първоначално е заявила, че не желае в мониторинга и центъра за контрол да бъдат включвани нито НАТО, нито ОССЕ, нито европейски държави, които подкрепят Украйна по време на войната. „На което Дрискол (министър на Сухопътните войски на САЩ) ги попита: „Нали знаете, че значителна част от ресурсите на Украйна идват от САЩ, а ако ние участваме в мониторинга, тогава какво?“. Руснаците се замислиха и отговориха: „Е, между нашите президенти се изградиха доверителни отношения, така че не сме против, нека“. След това подобен въпрос зададе Гринкевич (командващ обединените сили на Алианса в Европа) относно центъра за контрол. Като цяло руснаците искат в мониторинга да участват само те, ние и САЩ“, отбеляза украинският източник.

В същото време събеседникът на изданието подчерта, че въпросът за енергийно примирие не е бил повдиган на тези преговори. Страните са се договорили да продължат преговорите в същите групи след около седмица.