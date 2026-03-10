Медия без
Украйна нанесе мощен удар на ключов военен завод в Брянск

10 Март 2026
Мощно задимяване след удара с ракета Storm Shadow на завода за детайли за ракети
Украинските военни нанесоха ракетен удар по завод за микроелектроника в Брянска област, заявиха в Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна и потвърди президентът на Украйна Владимир Зеленски. Руските власти съобщиха за атака срещу региона, но заводът не беше споменат в техните съобщения. По последни данни в резултат на удара са загинали шестима души, а над 30 са ранени, съобщи руската секция на Би Би Си. 

Около 18:00 часа московско време губернаторът на Брянска област Александър Богомаз предупреди в своя Telegram канал за ракетна опасност на територията на региона.

Час по-късно той написа, че на Брянск е нанесен ракетен удар. Богомаз не съобщи къде точно е станало това, а само отбеляза, че в Съветския район на Брянск се наблюдава задимяване и призова жителите „да ограничат пребиваването си на открито“.

В публикацията му се твърдеше, че атаката е извършена „срещу мирни жители“, сред които има „загинали и ранени“. Никакви други подробности той не даде.

Междувременно Telegram канали – както руски, така и украински – започнаха да съобщават подробности за удара.

От тях следваше, че атаката е била насочена към един от заводите в областта. Близкият до руските силови структури Telegram канал Mash написа, че ударът е бил нанесен по време на смяна на работниците в предприятието и част от служителите вече са се готвели да се прибират вкъщи.

Скоро след това за операцията на украинските въоръжени сили в Брянска област разказа пред журналисти президентът на Украйна Володимир Зеленски.

„Главнокомандващият [Александър Сирски] ми съобщи, че току-що е приключила успешно операция. Поразен беше Брянският завод, който произвеждаше системи за управление за всички видове ракети на Руската федерация. Мога само да поздравя нашите въоръжени сили – браво. Благодаря ви за службата“, отбеляза Зеленски.

След президента на Украйна за удара по Брянск съобщи и Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна.

В съобщението на украинските военни се казва, че ударът с ракета Storm Shadow е бил нанесен по завода за микроелектроника „Кремний Ел“.

„Това е критично важно звено във веригата за производство на руско „високоточно“ оръжие. Заводът е специализиран в дискретни полупроводникови устройства и интегрални микросхеми, които служат като „мозък“ и „нервна система“ на съвременното оръжие, включително ракетите „Искандер““, заявиха в Генералния щаб на ВСУ. Компанията произвежда електронни компоненти, използвани в различни оръжейни системи и военно оборудване, включително ракетни системи, системи за противовъздушна отбрана и дронове. Те включват противоракетната система „Панцир“, „Топол-М“, „Булава“, системите за противовъздушна отбрана С-300 и С-400, както и системи за електронна война и радари.

 

 

 

