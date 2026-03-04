Американските дипломати напускат Кипър

На 2 март британската военна база в Кипър бе атакувана с дронове. Британският премиер Стармър отказва страната му да се включи в атаката срещу Иран и предизвика гнева на Тръмп

Държавният департамент на САЩ разреши на дипломатите и членовете на техните семейства да напуснат Кипър. Спомагателният персонал на посолството на САЩ в Кипър и членовете на семействата на дипломатите могат да напуснат страната, съобщи Държавният департамент на САЩ.

Това решение, цитирано от The Times of Israel в изявление на американското външнополитическо ведомство, е взето „заради рискове за сигурността“.

По-рано на спомагателния персонал и на членовете на семействата на американски дипломати беше разрешено да напуснат Йордания, Бахрейн и Ирак.

Ден преди началото на войната с Ирак САЩ също разрешиха на своите дипломати - с изключение на тези, от които зависи работата на посолството - да напуснат Израел.

Преди два дни в рамките на денонощие базата на Кралските военновъздушни сили в Кипър бе атакувана от ирански дронове. На 2 март по обяд два дрона са били прихванати на път към базата, съобщи говорителят на кипърското правителство в "Туитър".

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че изпраща в Средиземно море авионосна група, водена от самолетоносача "Шарл де Гол", за да помогне за защитата на съюзниците си в хода на ескалацията на военните действия в Близкия изток, предаде Франс прес.

"С оглед на нестабилната ситуация и несигурността през следващите дни разпоредих самолетоносачът "Шарл де Гол", неговата авионосна група и ескортиращите го фрегати да се насочат към Средиземно море", заяви Макрон в обръщение към нацията, което бе излъчено снощи. Френският лидер посочи, че през последните няколко часа в Близкия изток са били изпратени изтребители "Рафал", системи за противовъздушна отбрана и радари.

"Ще продължим с тези усилия толкова дълго, колкото е необходимо", каза още френският президент.

Макрон мотивира решението си с въздушната атака, която бе предприета в понеделник срещу британската военновъздушна база в Кипър. Макрон подчерта, че Кипър е страна членка на ЕС, с която Франция неотдавна подписа договор за стратегическо сътрудничество.

"Това изисква нашата подкрепа. Ето защо реших да изпратя допълнителни средства за противовъздушна отбрана, заедно с френска фрегата "Лангедок" (Languedoc), която ще пристигне край бреговете на Кипър по-късно тази вечер", поясни Макрон.