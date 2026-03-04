Иран удари най-голямата военна база на САЩ в Близкия изток

Катарското министерство на отбраната съобщи, че най-голямата американска военна база в Близкия изток – "Ал Удейд", е била поразена от иранска балистична ракета. Иран е изстрелял срещу Катар две балистични ракети. "Системите за противовъздушна отбрана успешно прехванаха една от ракетите, а втората удари катарската база "Ал Удейд", се посочва в изявление на отбранителното ведомство. Отбелязва се, че при удара няма пострадали хора, но не става ясно дали има материални щети.

"Ал Удейд" е една от най-важните американски бази в Близкия изток и се намира в покрайнините на Доха. Там са разположени около 10 000 военни и цивилен персонал. Базата служи и като команден център за американските военни операции в региона.

Израел и САЩ вече контролират почти цялото въздушно пространство над Иран. Конфликтът обаче няма да приключи бързо. Това обяви постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон преди журналисти в централата на Организация на обединените нации в Ню Йорк.

По думите му израелската и американската авиация вече имат значително надмощие. „Днес контролираме почти цялото въздушно пространство на Иран и в следващите дни това превъзходство ще стане още по-видимо", обяви Данон.

„Знаем, че това няма да е лесна война. Иранският режим инвестира милиарди долари в изграждането на инфраструктура на терора и бяхме наясно, че операцията ще бъде сериозна. За тях ще е по-трудно да изстрелват ракети, но трябва да се има предвид, че много от пусковите установки са укрити в пещери и подземни бази. Те се подготвяха за подобен сценарий, затова операцията няма да приключи за една нощ“, смята Данон.

Израел отправи и директен призив към правителството на Ливан да предприеме конкретни мерки срещу шиитската групировка Хизбула, която извършва атаки срещу израелска територия.

„Очакваме ливанското правителство да поеме контрол и да предприеме незабавни действия, за да предотврати по-нататъшна ескалация. Ливанският премиер Науаф Салам е прав в призива си за разоръжаване на групировката, но само политически изявления не са достатъчни. заяви израелският дипломат.

Властите в Бейрут забраниха на „Хизбула“ да предприема военни действия, но групировката продължи ракетните атаки. В отговор израелската армия изпрати сухопътни сили в Южен Ливан и извърши нови въздушни удари.

Конфликтът продължава да се разширява в целия Близък изток. Командващият американските сили в региона Брад Купър съобщи, че до момента са поразени близо 2000 цели на територията на Иран. По думите му са унищожени стотици балистични ракети, пускови установки и дронове, а въздушната отбрана на страната е сериозно отслабена.

Междувременно експлозии разтърсиха Бейрут, докато Израел и „Хизбула“ си разменяха удари. Съобщава се за жертви след атаки в южната част на страната и в източния град Баалбек.

Военни действия бяха регистрирани и в Ирак, където въздушен удар порази база на подкрепяната от Иран групировка Катаеб Хизбула.

Експлозии бяха чути и в кюрдския град Сулаймания, а властите в Катар съобщиха за разбити шпионски клетки, свързани с иранската революционна гвардия.

На този фон международните реакции продължават. Франция обяви, че изпраща самолетоносача Шарл дьо Гол в източното Средиземноморие, докато САЩ подготвят евакуация на свои граждани от няколко държави в региона.

Според The Wall Street Journal Белият дом обмисля вариант за подкрепа на кюрдски формирования в Ирак при евентуални действия срещу иранското ръководство. Кюрдите, които наброяват около 30 милиона души, живеят на територията на Ирак, Иран, Сирия и Турция и от десетилетия се стремят към създаването на собствена държава.

Междувременно кюрдски политически движения в Ирак съобщиха, че американският президент Доналд Тръмп е провел телефонни разговори с техни лидери относно развитието на войната. Според информацията са били обсъждани възможните следващи стъпки в конфликта с Иран. Американски медии съобщават, че Тръмп е разговарял и с кюрдския лидер Масуд Барзани.