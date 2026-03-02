Летищата в Близкия изток започнаха да възстановяват полетите

Летищата в Абу Даби и Дубай започнаха да възстановяват полетите, макар и в доста ограничен вариант. По план днес трябва да изпълнени 15 полета на Etihad от Абу Даби и 12 на Emirates Airlines от Дубай. България също заяви готовност при възможност веднага да изпрати евакуационни полети за блокираните там наши сънародници.

"Временно е отворено въздушното пространство над Кралство Саудитска Арабия, Оман, Ливан и Йордания, като за Йордания има информация за частично затваряне на въздушното пространство ежедневно в часовия диапазон 18 – 9 ч. до второ нареждане", съобщиха от Министерството на външните работи към 17.00 часа.

Към момента са осигурени два самолета Airbus A330 с капацитет по 327 места, един Airbus A321 с 220 места и до пет самолета Airbus A320 със 180 места всеки, съобщиха от Министерство на транспорта и съобщенията. При наличие на необходимите условия за безопасност, те могат да бъдат ангажирани за изпълнение на евакуационни полети в кратки срокове.

Поддържа се активна координация и с въздухоплавателните администрации на други държави членки на ЕС, включително обмен на информация относно планирани евакуации, възможности за съвместни действия и взаимно използване на наличния капацитет.

Правителственият самолет Airbus A319 също е приведен в готовност за участие в евакуационни операции при необходимост, увериха от транспортното министерство.

МВнР призовава всички български граждани, намиращи се в засегнатите държави: Израел, Иран, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Саудитска Арабия, Оман, Йордания, Ливан, да останат на защитени места, да не предприемат рисковани пътувания за напускане на съответната държава през сухопътните ѝ граници и стриктно да следват указанията на местните власти.

От МВнР препоръчват на българските граждани, засегнати от ситуацията с преустановените полети през летищата в Близкия изток, но намиращи се извън зоните на активни военни действия, да поддържат контакт със своите авиопревозвачи или туроператори за осигуряване на алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България.

По-рано днес въпреки затвореното въздушно пространство над Близкия изток заради операцията на САЩ и Израел срещу Иран, осем пътнически самолета излетяха от летището в Абу Даби, показват данните на FlightRadar24. Etihad Airlines реализира полети към Москва, Амстердам, Лондон, Париж, Карачи, Мумбай, Исламабад и Делхи. Планирани са още 7.

Emirates Airlines също обяви, че ще изпълни ограничен брой полети от 2 март вечерта от летището в Дубай, като приоритет ще имат пътниците с резервация. Те ще са за Мумбай, Новосибирск, Ченай, Москва, Ню Делхи, Бангалор, Казан, Екатеринбург, Варшава, Белград и Букурещ.

Airbus A380 на Lufthansa бе първият самолет, напуснал Абу Даби, и бързо стана най-следеният самолет в света по FlightRadar24. Той обаче не превозваше пътници.