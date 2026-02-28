Медия без
Иран удари танкер от своя "сенчест" флот в Ормузкия проток

01 Март 2026Обновена
През Ормузкия проток минава основен маршрут за доставките на горива от Близкия изток
През Ормузкия проток минава основен маршрут за доставките на горива от Близкия изток

Иран изненадващо атакува танкер от своя "сенчест" флот край бреговете на Оман. Иранската телевизия съобщи, че е нанесен удар по танкера Skylight, плаващ под флага на Палау, защото той се е опитал да мине Ормузкия проток, докато той е блокиран. Интересното в случая е, че танкерът се намира под американски санкции заради превоз на ирански нефтопродукти. 15 от членовете на екипажа са индийци, 5 - граждани на Иран. Четирима са били ранени при атаката, но целият екипаж е евакуиран. Собственик на танкера компанията Sea Force Inc, той се управлява от Red Sea Ship Management LLC. 

Още един танкер получи повреда след обстрел в протока. MKD Vyom, плаващ под флага на Маршаловите острови, бе ударен също край бреговете на Оман.

Вчера Иран затвори Ормузкия проток, през който минава ключов маршрут от доставките на горива от Близкия изток. 

Днес той вдигна забраната за преминаване. "Ормузкият проток ще е отворен до по-нататъшна разпоредба", съобщи бившият командаващ Корпусът на гвардейците на ислямската революция и секретар на Съвета за определяне на политическата целесъобразност генерал Мохсен Резаи, цитиран от "Файненшъл таймс". Той обаче предупреди, че американските военни кораби остават "законни цели" за иранските дронове. 

След началото на операцията на САЩ и Израел срещу Иран много държави сами спряха танкерите си. По данни на Kpler трафикът вчера е паднал със 70%. Над 150 танкера са в момента са пуснали котва във водите около протока, пише Reuters. "По данни, публикувани в неделя, поне 150 танкера с петрол и втечнен газ са в очакване в открити води в Персийския залив, още няколко десетки се намират от другата страна на протока. Те изчакват изясняване на ситуацията," съобщава агенцията.

Най-голямата компания Maersk спря всички превози с танкери през протока.

Ормузкият проток е ключова морска пътна артерия, която се намира между Оман и Иран и свързва Персийския залив с Оманския и Арабско море. Енергийната информационна администрация на САЩ го определя като "най-важния маршрут за пренос на петрол в света". Според данните оттам минават 30% от световната търговия с петрол и 20% от търговията с втечнен газ.

По данни на консултантската компания Vortexa средно на ден през протока преминават около 20 милиона барела суров петрол, кондензат и други горива. Катар, който е един от най-големите производители на втечнен природен газ, в света, също разчита изключително много на трафика през Ормузкия проток за своя износ.

Основните дестинации, към които пътува петролът, са Китай, Индия, Япония и Южна Корея. Тези четири държави получават общо около 70% от суровия петрол и кондензат, които минават през ключовия проток. Техните пазари ще бъдат най-сериозно засегнати в случай на прекъсване на доставките.

Премиерът Андрей Гюров съобщи, че една от темите на Съвета за сигурност към МС са били именно потенциални проблеми с доставките на петрол от региона. Той заяви, че "Лукойл Нефтохим Бургас" има нужните запаси за няколко месеца напред и не се очаква криза с горивата. Възможно е обаче да се стигне до повишаване на цената. Външният министър Надежда Михайлова добави, че са разработени алтернативни маршрути за доставка на горива в случай на нужда.

 

Предупреждение

Министерството на транспорта на САЩ призова гражданските кораби да избягват Ормузкия проток, Оманския залив, Персийския залив и Арабско море. В предупреждението се посочва, че на 28 февруари в тези райони е имало „значителна военна активност“ и на корабите се препоръчва да избягват тези води, ако е възможно до 7 март.

 

