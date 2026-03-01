Иран удари летищата в Дубай, Кувейт и Абу Даби

Иран започна ответни удари по шест държави в Залива в отговор на атаката на САЩ и Израел. Част от целите са въвлечени за пръв път в конфликта. В последните часове вчера и днес бяха ударени няколко от най-големите международни летища в района, като има ранени. Стотици полети са отменени, хиляди туристи са блокирани.
В Пакистан, Ирак и индийски Кашмир мюсюлмани излязоха на про-ирански протести, оплаквайки убития аятолах Али Хаменей. В Карачи протестиращи атакуваха американското консулство, като в сблъсъците с властите са загинали осем души. Над 20 са ранени. В Багдад протестиращи щурмуваха американското посолство.
Какво се случи сутринта
Летищните власти в Дубай потвърдиха, че зона на международното летище е претърпяла незначителни щети в инцидент, който бързо е овладян. Четирима служители са пострадали и са получили първа помощ. На повечето терминали на летището няма пътници, тъй като те бяха изведени предварително.
В Дубай тази сутрин се чуха няколко силни експлозии. Отново е ударен и "Бурж ал Араб", където се вижда пожар, както и хотел "Феърмонт".
Dubai skyline, tonight. pic.twitter.com/2Nibg5zw6U— Clash Report (@clashreport) 28 февруари 2026 г.
Dubai International Airport, one of the busiest airports of the world, was 'damaged' on Saturday amid a wave of Iranian missile and drone attacks launched in response to US-Israel strikes on Tehran and other Iranian cities. #DubaiAirport #IranMissileAttack #USIsraelAirstrikes pic.twitter.com/aiT6IivelA— Peek TV (@PeekTV_in) 1 март 2026 г.
JUST IN: 🇦🇪🇮🇷 Major explosion at Dubai International Airport following Iranian strike. pic.twitter.com/6VPQ7Q7ts0— BRICS News (@BRICSinfo) 1 март 2026 г.
Няколко силни взрива и гъсти облаци пушек имаше и в Доха, както и в Манама, столицата на Бахрейн. За експлозии се съобщава и на летище Ербил, където са силите на водената от САЩ коалиция в иракски Кюрдистан.
Близо 140 ракети и над 200 дрона, изстреляни от Иран, бяха унищожени над ОАЕ днес, съобщи Министерството на отбраната на ОАЕ. Най-малко един е загинал и седем са ранени при "инцидент" на международното летище "Зайед" в Абу Даби. Има съобщение и за 12 ранени на летището в Кувейт.
В результате атаки на Кувейт пострадали 12 человек, сообщает агентство KUNA— Дождь (@tvrain) 28 февруари 2026 г.
На видео — аэропорт Кувейта после попадания беспилотника. pic.twitter.com/utm2tWyLB5
Вътрешното министерство на Бахрейн съобщи, че Иран е атакувал с дронове международното летище, но има само материални щети без пострадали.
Iranian 🇮🇷 Kamikaze Drones have just struck Bahrain 🇧🇭 International Airport (BAH)— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) 1 март 2026 г.
Iran has struck Abu Dhabi, Kuwait, Dubai, and now Bahrain’s International Airport pic.twitter.com/qC8ExnBB5M