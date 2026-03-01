Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Иран удари летищата в Дубай, Кувейт и Абу Даби

Протестиращи в Багдад и Карачи атакуваха дипломатически мисии на САЩ

01 Март 2026Обновена
Много туристи са блокирани по летищата в Азия заради войната.
ЕПА/БГНЕС
Много туристи са блокирани по летищата в Азия заради войната.

Иран започна ответни удари по шест държави в Залива в отговор на атаката на САЩ и Израел. Част от целите са въвлечени за пръв път в конфликта. В последните часове вчера и днес бяха ударени няколко от най-големите международни летища в района, като има ранени. Стотици полети са отменени, хиляди туристи са блокирани.

В Пакистан, Ирак и индийски Кашмир мюсюлмани излязоха на про-ирански протести, оплаквайки убития аятолах Али Хаменей. В Карачи протестиращи атакуваха американското консулство, като в сблъсъците с властите са загинали осем души. Над 20 са ранени. В Багдад протестиращи щурмуваха американското посолство. 

Очаквайте подробности

 

Какво се случи сутринта

Летищните власти в Дубай потвърдиха, че зона на международното летище е претърпяла незначителни щети в инцидент, който бързо е овладян. Четирима служители са пострадали и са получили първа помощ. На повечето терминали на летището няма пътници, тъй като те бяха изведени предварително.

В Дубай тази сутрин се чуха няколко силни експлозии. Отново е ударен и "Бурж ал Араб", където се вижда пожар, както и хотел "Феърмонт". 

 

Няколко силни взрива и гъсти облаци пушек имаше и в Доха, както и в Манама, столицата на Бахрейн. За експлозии се съобщава и на летище Ербил, където са силите на водената от САЩ коалиция в иракски Кюрдистан.

Близо 140 ракети и над 200 дрона, изстреляни от Иран, бяха унищожени над ОАЕ днес, съобщи Министерството на отбраната на ОАЕ. Най-малко един е загинал и седем са ранени при "инцидент" на международното летище "Зайед" в Абу Даби. Има съобщение и за 12 ранени на летището в Кувейт.

 

Вътрешното министерство на Бахрейн съобщи, че Иран е атакувал с дронове международното летище, но има само материални щети без пострадали.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иран, Дубай

Още новини по темата

Путин нарече убийството на Хаменей цинично
01 Март 2026

Иран изстреля ракети към Кипър
01 Март 2026

Определен е временен върховен лидер на Иран
01 Март 2026

Иран пусна петролните доставки през Ормузкия проток
01 Март 2026

Иран потвърди: Хаменей е мъртъв
01 Март 2026

САЩ и Израел нанасят ракетни удари в Иран
28 Февр. 2026

България не участва в операцията срещу Иран
28 Февр. 2026

Самолетите-цистерни на САЩ в София няма да се използват в Иран
28 Февр. 2026

11 400 български граждани и стотици наши туристи са блокирани в Близкия изток
28 Февр. 2026

Москва нарече атаката срещу Иран въоръжена агресия
28 Февр. 2026

В Иран интернетът е изключен

28 Февр. 2026

Нетаняху: Не може да позволим Иран да има ядрено оръжие
28 Февр. 2026

Тръмп: Часът на свободата за Иран наближава
28 Февр. 2026

Принц Реза Пахлави: САЩ ни оказват хуманитарна помощ
28 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?