Ситуацията около Иран се изостря

Властите на Великобритания отзоваха служителите на посолството в Техеран, съобщава външното министерство на страната.

Според съобщението посолството ще продължи да работи дистанционно. Ведомството също така препоръча на британските граждани да се въздържат от пътувания до Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплашва Иран с военни удари, ако властите в страната не сключат ядрена сделка с Вашингтон. САЩ са съсредоточили значителна военна групировка в региона.

На фона на ескалацията Съединените щати изтеглиха част от персонала на посолствата си в Ливан и Израел (в Иран няма американско посолство).

Великобритания вече беше евакуирала целия персонал на посолството си в Иран през юни 2025 г. - тогава това стана няколко дни след началото на израелските бомбардировки срещу Иран. Малко след прекратяването на ударите работата на посолството беше възобновена.

Ден след като в Женева се проведоха преговори между Вашингтон и Техеран по ядрената сделка, които не доведоха до споразумение, ситуацията около Иран започна да се изостря. На 27 февруари китайското външно министерство излезе с предупреждение, в което призова своите граждани да напуснат страната, като предупреди за „значително нарастване на външните заплахи за сигурността“, съобщава South China Morning Post. Ведомството подчерта също, че онези, които вече се намират в страната, трябва „да засилят мерките за сигурност и да се евакуират възможно най-скоро“.

„Посолствата и консулствата на Китай в Иран и в съседните държави ще окажат необходимата помощ на гражданите на КНР за отпътуване с търговски полети или наземен транспорт“, съобщиха от външното министерство.

Отбелязва се, че подобни предупреждения са публикували и властите на Австралия, Индия, Швеция и Южна Корея.

Посолството на Китай в Израел също призова своите граждани внимателно да следят предупрежденията за сигурност, разпространявани от израелското правителство, тъй като страната може да бъде подложена на удари от страна на Иран в случай на започване на военна операция на САЩ.

Тази вечер Доналд Тръмп заяви, че в Иран може да настъпи смяна на режима. В същото време той обяви нов кръг преговори по ядрената сделка за следващия петък:

„Все още не съм взел решение по въпроса за Иран. Не ме удовлетворява начинът, по който водят преговорите. Ще продължим да се опитваме да постигнем споразумение. Не искам да използвам сила, но понякога се налага.“

По думите му Иран не произнася „златните думи“ – „не на ядреното оръжие“.

Външното министерство на Полша призова днес гражданите на страната да напуснат незабавно Иран, Израел и Ливан заради напрегнатата обстановка в Близкия изток, предаде Ройтерс, като се позова на публикация на министерството в мрежата "Екс".

"Ситуацията в Близкия изток е нестабилна. Опасността от ескалация е висока! Въздушното пространство може да бъде затворено за граждански полети. Отпътуването по въздуха може да е невъзможно или значително затруднено", съобщи ведомството в три отделни поста - за полските граждани в Иран, в Израел и в Ливан.

От външното министерство на България съветват българските граждани, намиращи се в региона, да обмислят възможността за напускане при необходимост.

Във връзка с динамично развиващата се обстановка по сигурността в региона на Близкия изток, от МВнР съветват всички български граждани, пребиваващи в региона, да следят ситуацията и да следват стриктно препоръките на местните власти.



"Препоръчваме българските граждани да се въздържат от предприемане на пътувания в региона. Българските граждани, които в момента се намират краткосрочно в Близкия изток, да обмислят възможността за напускане при необходимост посредством наличните към момента пътнически полети или други начини", посочват от Министерството на външните работи.