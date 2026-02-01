Иран пусна под гаранция Ерфан Солтани

Иранският демонстрант Ерфан Солтани беше освободен от ирански затвор под гаранция, обяви днес неговият адвокат Амир Мусахани, предадоха Франс прес и БТА.

Ерфан е на 26 години и беше арестуван в началото на януари по време на потушаване със сила на протестното движение в Иран. В даден момент се появиха информации, че той е бил осъден на смърт и че ще бъде екзекутиран. Вашингтон изрази безпокойство от това и в крайна сметка Иран каза, че Ерфан никога не е бил осъждан на смърт. Въпреки това на 18 януари неофициално бе съобщено, че е убит в килията си.

Ерфан е бил освободен вчера, разказа адвокатът му и допълни, че личните вещи на младия мъж също са били върнати. Гаранцията му е от два милиарда томана (около 10 600 евро), поясни адвокатът.