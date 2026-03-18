Израел ликвидира и иранския министър на разузнаването

Министърът на отбраната на Израел Израел Кац заяви, че в резултат на въздушен удар е загинал министърът на разузнаването на Иран Есмаил Хатиб.

По думите на израелския министър „в този ден се очакват значителни изненади във всички направления, които ще изострят войната, която водим срещу Иран и „Хизбула“ в Ливан“.

Кац също така съобщи, че лично той и министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху са разрешили на Армията за отбрана на Израел да ликвидира „всеки високопоставен ирански деятел (...) без необходимост от допълнително одобрение“.

Иран заяви, че САЩ и Израел са нанесли удар по Южен Парс - едно от най-големите газови находища в света. Част от нефтогазовите обекти са извадени от строя.

„Обектите на нефтената индустрия в Южен Парс и Еселуйе бяха атакувани преди час“, се казва в съобщение на иранската агенция Tasnim.

В отговор Иран заплаши с удари по нефтохимически предприятия в региона и поиска спешна евакуация на персонала в Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ.

Пазарът вече реагира с повишение на цените на петрола и европейския природен газ.