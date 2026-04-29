Цените на петрола отбелязаха рязък скок след съобщение, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил на служителите по националната сигурност да се подготвят за продължителна блокада на иранските пристанища и Ормузкия проток.

Около 16:35 часа цената на барел суров петрол тип „Брент“ с доставка през юни се повиши с 5,16% до 117 долара – най-високото ниво, откакто влезе в сила крехкото примирие между САЩ и Иран.

Референтният американски петролен еталон West Texas Intermediate със същия срок на доставка поскъпна с 4,85% до 104,78 долара, след публикация в „Уолстрийт Джърнъл“.

По-рано днес медията съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е казал на своите съветници, че трябва да се подготвят за продължителна блокада на пристанищата на Иран, позовавайки се на американски официални лица.

Според източници на изданието, Тръмп е решил да продължи натиска върху Техеран чрез задушаване на икономиката, особено на износа на петрол по море.

Високопоставен американски служител е заявил пред "Уолстрийт джърнъл", че блокадата сериозно е подкопала икономиката на Иран – страната трудно се справя със съхранението на непродадения петрол – и е провокирала нови опити на режима да подобри отношенията си с Вашингтон.

По-рано друг високопоставен американски представител е казал пред радио "Свободна Европа" , че Тръмп е изразил крайно недоволство от последното предложение на Техеран относно условията за прекратяване на войната. Изданието Axios, позовавайки се на три източника, пише, че предложеният от Иран план предвижда САЩ да вдигнат блокадата в Ормузкия проток и да отложат преговорите по ядрената програма на Техеран за по-късен етап.