Пеевски преминава в режим на оцеляване

Фейсбук група на ДПС-Ново Начало Сега Пеевски трябва да подготвя хората си за много по-различно положение от това, с което бяха свикнали.

Няма нищо вечно, включително и верността на избирателите. Дълго време се говореше, че електоратът на ДПС е едва ли не закрепостен и гласува "под строй". Сега виждаме, че мнозина от симпатизантите изоставят лидерите му. Делян Пеевски и Ахмед Доган, всеки от които води собствено парче от ДПС, трябва да са осъзнали това след изборите на 19 април.

За Пеевски резултатът от вота беше тежък удар.

През миналата година организацията около съперника му Доган на практика се разпадна, което беше шанс за лидера на "Ново начало" да консолидира вота на ДПС около себе си. Вместо това, неговият резултат намаля с повече от 50 хиляди гласа в сравнение с предните избори през октомври 2024 г. в полза на бившия президент Румен Радев.

Друго обаче трябва да тревожи Делян Пеевски повече от загубата на гласове. На първо място, Румен Радев, който отколе е най-големият му враг , ще бъде пълновластен господар едновременно на парламента и на правителството. Ако продължи да работи в тандем с настоящия държавен глава Илияна Йотова, Радев ще може да разчита и на президентството.

Най-силният съюзник на ДПС – ГЕРБ на Бойко Борисов, изгуби около 200 хиляди гласа и се превърна в средна по големина партия със слаба тежест в Народното събрание. Трето, партиите, с които доскоро Пеевски участваше в едно и също мнозинство – БСП и ИТН, изпаднаха от парламента. В него, освен ПБ и ГЕРБ, влизат ПП-ДБ и "Възраждане", които са силно враждебно настроени към "Ново начало".

Пеевски повече няма да може да разчита и на подкрепа от Борисов . Лидерът на ГЕРБ многократно повтаряше преди изборите, че съюзът му с ДПС е временен и вече е приключил. А сега го сочи и като една от основните причини ГЕРБ да загуби гласове, така че вероятно ще стои настрана от "Ново начало". Това означава, че дори и като част от опозицията,

Пеевски по-скоро ще остане изолиран.

Затова едва ли е учудващо мекото и примирено поведение, което показва сега. Първо се оплака , че служебното правителство е репресирало ДПС, за да осигури "нечестно изборно предимство", само дето не каза за кого е било това предимство. После констатира , че "голяма част от българските избиратели с респектиращ резултат дадоха доверието си на един политически лидер - Румен Радев, за което той трябва да бъде поздравен". А преди обиждаше Радев като го наричаше "мистър Кеш". И когато свързваният с него временен главен прокурор Борислав Сарафов напусна поста си след ултиматум от ПБ, Пеевски неутрално заяви , че рокадата на върха на прокуратурата е "процес по изпълнение на конституционните и законови норми".

По-подозрителните заговориха за сделка между него и Радев.

Последният обаче няма видима полза от подобно нещо. По-скоро можем да предположим, че Пеевски се снишава с надеждата, че ако не се конфронтира, може да отърве по-тежки удари в бъдеще. Така и така ще му бъде трудно да воюва, след като цялата власт минава в ръцете на Радев.

Но колкото и да е тежко положението на ДПС на Пеевски, поне е в парламента. Не е така с АПС на Ахмед Доган, която претърпя същински изборен погром. От 180 хиляди гласа на предните избори сега изгуби 130 хиляди – вероятно разпилени по другите формации, най-вече при ПБ.

А този път Доган участваше активно в кампанията. Ходеше по селата, обясняваше, че са допуснати "грешки" в миналото, заклинаше хората да гласуват, за да "върнат разума в политиката". Както отбеляза бившият му поддръжник Юджел Атилла, изглеждаше все едно

призовава за връщане към "старото уютно, феодално, деребейско време".

На всичкото отгоре, Доган погрешно разчете настроенията в страната – твърдеше, че няма вълна на подкрепа за Радев, който пък се оказа с близо 1.5 милиона избиратели зад гърба си. Нито почетният лидер на АПС, нито четиримата съпредседатели на партията, обелиха и дума за оставка и отговорност, въпреки че изпаднаха от парламента и останаха дори без субсидия.

Накратко казано, сега Пеевски преминава към режим на оцеляване, защото Радев ще го държи на мушката, за да демонстрира, че се бори с "модела". А Доган с разгромената му партия изглежда обречен на тихо забвение. Настъпиха тежки времена за останките от ДПС.