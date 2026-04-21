Борисов хвърли вината за изборния крах върху дружбата с Пеевски и ПП-ДБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов хвърли вината за изключително лошите си резултати върху дружбата си с Пеевски и ПП-ДБ. Герберите получиха 13,38% на парламентарните избори в неделя и така станаха втори по численост в парламента.

А относно победата на "Прогресивна България" Борисов каза, че бившият президент и настоящ партиен лидер Румен Радев е оставил ГЕРБ и ПП-ДБ да се "сбият". "Двама се карат, трети печели", отбеляза герберският водач.

Според него вече имаме еднолично управление и всички добри намерения на това управление могат да се сбъднат без никой да му пречи. "Радев си има президент, има си и КС – абсолютна възможност добрите му идеи да станат факт", каза Борисов..

„Сега има едноличен модел „Радев“ с цялата власт и всичко, което иска да направи. Народът си е избрал вожда и той трябва да ги води. Пожелавам на Радев след 20 години пак да е втори, като нас“, подчерта лидерът на ГЕРБ и също така предупреди , че „сега има модел Радев – Копринков“. После лекичко хвърли в публичното пространство твърдение, че Николай Копринков - доскоро президентски секретар на Румен Радев, е идвал в централата на ГЕРБ, за да търси подкрепа за кандидатурата на Весела Лечева за ръководител на Българския олимпийски комитет. "Такава му е работата и аз съм го подкрепил", лаконично коментира Борисов ролята на Копринков, без да даде повече подробности, нито доказателства.

На въпрос очаква ли правителство, начело с Румен Радев да издържи 4-годишен мандат, или напротив, ще бъде свалено чрез протести, Борисов отговори: „Дърпате ме за езика пак да се скараме в полза на Радев с ПП и ДБ. Всъщност, резултатите от изборите категорично показаха, че протестите са били в подкрепа на Румен Радев, не на ПП и ДБ. Gen Z-тата, където толкова промотираха, масово гласуваха за Румен Радев, не за ПП и ДБ. Това са изводите“, каза той и добави: „Просто ние бяхме полезните идиоти с колегите от ПП-ДБ, казвам го с ясното съзнание, че и ГЕРБ влиза в това число, защото моите се млатеха само за Асен Василев, само за ПП-тата какво направили, въобще Радев го подминавахме“.

От изявлението на Борисов стана ясно, че той все още не е решил дали ще бъде депутат в новия парламент.

"Там, където работехме с "Ново начало", претърпяхме крах. Изводът е, че дружбата ни с "ДПС – Ново начало" ни загуби 100 000 гласа. И дружбата ни с ПП-ДБ ни отне 100 000 гласа", коментира Борисов на брифинг, на който участваха и Томислав Дончев и старозагорският кмет Живко Тодоров.

Той пожела успех на победителите в изборите – "Прогресивна България" и изрази надежда хубавите им намерения да се сбъднат. „Да поздравим Румен Радев за убедителната победа. Проведе една перфектна кампания и остави по-глупавите да се конкурират помежду си. Той остана настрана и, както казва народът – „докато двама се карат, третият печели". Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев. Резултатът показва ясно политическо мнозинство. В този контекст можем да пожелаем успех, като се надяваме добрите намерения да се реализират, защото всички ние живеем в тази държава", заяви Борисов.

"ГЕРБ трябва да запази своя десен профил, своя антикорупционен профил", заяви на пресконференцията Живко Тодоров.

Той подчерта, че партията не трябва да прави никакви безпринципни коалиции.

От втората политическа сила в 52-рото Народно събрание ще търсят и сътрудничество с останалите десни партии.

"Ситуацията повелява да се вгледаме в себе си. Причината за по-лошия ни резултат е ясна – партньорства, курс на ляво и затова получихме наказание. Българският гражданин ни е отредил ролята на опозиция", коментира Томислав Дончев.

"Връщане към център-дясно, което включва и курс към бюджетна консолидация. Не можем да си позволим живот на кредит, който да плащат нашите деца. Всичко, свързано с бюджетната политика и образованието, остава наш приоритет. Планираме да играем ролята на конструктивна опозиция – няма да се занимаваме с дребни заяждания, а ще подкрепяме всяка добра идея.“, каза още той.