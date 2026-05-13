Борисов се фокусира върху "кадровата банка" на ГЕРБ

След изборния провал на 19 април, когато ГЕРБ стигна исторически минимум на електоралната си подкрепа, партийният лидер Бойко Борисов изглежда засилва опитите си да привлече повече млади хора и да обнови формацията си.

Вчера герберите проведоха "младежка академия" в Стара Загора – поредната такава инициатива, която се фокусира върху развиването на партийния комсомол. "На тези регионални академии заедно с утвърдените експерти на ГЕРБ надграждаме и разширяваме възможностите и познанията на младежите в различни области, за да развиваме кадровата банка на партията", обяснява Борисов във Фейсбук. В коментарите под публикацията един от потребителите иронично е написал: "Млади хора само за глас, а старите муцуни пак им се иска на власт."

Борисов е провел и работно съвещание с кмета на Стара Загора Живко Тодоров и ръководството на партията в областта. Тодоров подаде оставка от Изпълнителната комисия на ГЕРБ – оперативният ръководен орган на партията, след изборите, като се аргументира с претърпяното поражение. От ГЕРБ съобщават, че са направили "задълбочен анализ" на резултатите от вота в Стара Загора, но рокади няма да има – местният областен координатор на партията Радостин Танев запазва поста си. Изглежда герберите смятат, че "анализът" не е показал проблеми.

Иначе в цялата страна партийните структури ще правят номинации за общински ръководства, които трябва да бъдат подменени заради изтичането на 4-годишния им мандат. Според партийния устав ръководителите на общинските организации се утвърждават от Изпълнителната комисия.