ГЕРБ призова "клишето за олигархията" да мине на заден план

Депутатите на Бойко Борисов няма да подкрепят правителството при гласуването, но няма и да му се противопоставят, а ще се гласуват с "въздържал се", като "първи акт на опозиционност". Това заяви Тома Биков от ГЕРБ, който говори от името на парламентарната си група при обсъждането на новия кабинет в парламента.

По думите му, вотът на ГЕРБ може с времето да се промени и към "против", ако правителството на Румен Радев не върши "правилните неща". "Дори и за непопулярни мерки, вие ще получавате нашето разбиране, стига да са в правилната посока. Нашата цел не е да направим така, че едно или друго правителство да се провали, а правителствата да правят живота на гражданите по-добър. Ще се водим от тези свои разбирания и в опозиция", ангажира се според депутата парламентарната му група.

Биков изрази надежда, че "ще сложим клишетата на заден план - монтажи, демонтажи, ако щете дори и олигархични модели". "Ако България беше олигархична държава, това означава, че настоящото мнозинство е продукт на олигархичната система", смята той. Но според него страната е демократична, тъй като народът във всеки момент може да смени управляващите и го е правил многократно. Депутатът от ГЕРБ посочи, че доказателство за това е мащабното присъствие на ПБ в този парламент.

Той препоръча на управляващите "да проявят повече търпимост" и да не смятат, че тяхната многобройност им дава право да смятат, че тяхната гледна точка е единствена. Пожела на управлението успех - не само в прекратяването на политическата криза, но и към по-широки цели, като спомена структурното реформиране на бюджета.