Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Йотова ще връчи мандата на ПБ на 7 май

Имам уверението на коалицията на Румен Радев, че ще са готови с правителство, каза президентът

05 Май 2026Обновена

На 7 май в 17 часа президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на "Прогресивна България". Това съобщи държавният глава на брифинг след като приключиха политическите консултации с парламентарните формации.

Йотова съобщи, че е получила уверение от първата политическа сила, че ще дойдат на "Дондуков" 2 с изпълнен мандат. Тя очаква, че Народното събрание ще гласува предложения кабинет на 8 май и още следващата седмица новият парламент и кабинетът ще започнат да работят "на бързи обороти".

Държавният глава обобщи вижданията на политиците на консултациите - да се приеме бюджет, който да прекърши инфлационната спирала и да помогне на най-уязвимите, без да се повишават данъците; да стартира реформата в съдебната система, по която има различни подходи, но общото становище е, че първата стъпка е изборът на нови членове на Висшия съдебен съвет; да се направи и невъзможното страната да получи евросредствата по Плана за възстановяване и устойчивост. 

По-рано днес депутатът от ПБ Антон Кутев заяви пред медиите, че в петък страната ще има ново редовно правителство. Той не каза нищо за състава и структурата на кабинета.

Очакванията са, че лично водачът на коалицията Румен Радев ще го оглави. Днес той не дойде на консултациите.

ПБ разполага с необходимото мнозинство, за да одобри със собствени сили предложения кабинет. Днес опозиционните формации дадоха да се разбере, че нямат намерение да дават гласове за него.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Илияна Йотова, правителство на Румен Радев

Още новини по темата

Изненадите в кабинета на Радев - някои трагични, други - комични

07 Май 2026

Радев си избра четирима вицепремиери
07 Май 2026

Йотова похвали служебния кабинет и най-вече финансовия министър
06 Май 2026

Радев може да падне в капана на собствената си сила
06 Май 2026

Коалицията на Радев обещава готов кабинет в петък

05 Май 2026

Йотова иска за ден да приключи консултациите за кабинет
04 Май 2026

Демерджиев е готов да поеме МВР
03 Май 2026

Консултациите за новото правителство започват на 5 май
01 Май 2026

ПБ, ГЕРБ и ДПС избраха Михаела Доцова да оглави парламента
30 Апр. 2026

"Парламентът Радев" се събира за първи път в четвъртък
27 Апр. 2026

Йотова: Аз бих дала шанс на Кандев да остане главен секретар на МВР
21 Апр. 2026

Президентката: Всеки глас може да е решаващ срещу купения вот
17 Апр. 2026

Президентът нападна остро премиера за споразумението с Киев
31 Март 2026

Йотова подписа указа за освобождаването на главния секретар на МВР
25 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа