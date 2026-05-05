Йотова ще връчи мандата на ПБ на 7 май

На 7 май в 17 часа президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на "Прогресивна България". Това съобщи държавният глава на брифинг след като приключиха политическите консултации с парламентарните формации .

Йотова съобщи, че е получила уверение от първата политическа сила, че ще дойдат на "Дондуков" 2 с изпълнен мандат. Тя очаква, че Народното събрание ще гласува предложения кабинет на 8 май и още следващата седмица новият парламент и кабинетът ще започнат да работят "на бързи обороти".

Държавният глава обобщи вижданията на политиците на консултациите - да се приеме бюджет, който да прекърши инфлационната спирала и да помогне на най-уязвимите, без да се повишават данъците; да стартира реформата в съдебната система, по която има различни подходи, но общото становище е, че първата стъпка е изборът на нови членове на Висшия съдебен съвет; да се направи и невъзможното страната да получи евросредствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

По-рано днес депутатът от ПБ Антон Кутев заяви пред медиите, че в петък страната ще има ново редовно правителство. Той не каза нищо за състава и структурата на кабинета.

Очакванията са, че лично водачът на коалицията Румен Радев ще го оглави. Днес той не дойде на консултациите.

ПБ разполага с необходимото мнозинство, за да одобри със собствени сили предложения кабинет. Днес опозиционните формации дадоха да се разбере, че нямат намерение да дават гласове за него.