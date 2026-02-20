Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Осъдените, помилвани от Илияна Йотова, вече са 28

С година закъснение президентството попълни регистъра на помилваните

Днес, 06:10
Илияна Йотова отговаряше за помилванията като вицепрезидент, ще продължи и като президент.
Булфото
Илияна Йотова отговаряше за помилванията като вицепрезидент, ще продължи и като президент.

Докато беше вицепрезидент в продължение на 2 мандата на Румен Радев, Илияна Йотова е помилвала общо 28 осъдени. Това става ясно от отговорите на президентството на въпросите на "Сега".

Питанията ни бяха: каква е причината регистърът на помилваните да не е попълван от 24 юли 2023 г., когато е последният подписан указ за висшата държавна милост; има ли други помилвани междувременно; и защо през февруари тази година все още не е огласен отчетът за последните 4 месеца на 2025-а.

Вероятно, провокирани от въпросите, от президентската институция, обновиха регистъра и пуснаха отчета. Освен това пратиха и отговори - през цялата 2024 г. няма помилвани, а през 2025 г. помилваните са двама. Случаят на бившия кмет на столичния район "Младост" Десислава Иванчева е публично известен. Тя бе помилвана в края на юли. За нея се обяснява, че е помилвана за остатъка от наказанието си за корупция по хуманни причини.

Другият човек е помилван още през февруари. Той е 52-годишен мъж, осъден за катастрофа, организирана престъпна група и наркотици в големи размери. Присъдата му е била 4 г. и 4 месеца. Получил е милост заради изключително тежко здравословно състояние.

Основен принцип на помилването е, че то не може да бъде ползвано за преразглеждане на присъди. Освен това обичайно се проследява дали са изчерпани съдебните механизми, какъвто е условното предсрочно освобождаване, което става с акт на съда. 

Помилванията станаха донякъде публични по времето на президента Росен Плевнелиев (2012-2017) и вицето му Маргарита Попова. Тогава бяха огласени съставът на комисията и правилата за работата ѝ. На сайта на президентството започнаха да се публикуват отчети за тази дейност. По времето на Попова комисията постанови 2591 отказа и направи 35 предложения за помилвания. Попова помилва 28 души, като 25 от тях - по предложение на специалната комисия. Двама са помилвани с личното ѝ решение, а един по лично решение на Плевнелиев.

По-рано, през двата мандата на Георги Първанов и Ангел Марин (2002-2012), помилванията ставаха на тъмно. Едва когато двамата си тръгнаха от президентството, се разбра, че за 10 години Марин е помилвал над 500 души, като в близо 50 от случаите го е направил въпреки отрицателното становище на комисията. Един от тези случаи бе на Цветелин Кънчев.

В момента съставът на комисията по помилванията отново е скрит. Оправданието на президентството е, че това се прави заради регламента за защита на личните данни (GDPR).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Илияна Йотова, помилвани

Още новини по темата

Цицелков бе вицепремиер за един ден
20 Февр. 2026

Румен Радев, ДПС-НН, ИТН и "Възраждане" не харесаха служебния кабинет на Гюров
18 Февр. 2026

Съдията Емил Дечев стана служебен вътрешен министър
18 Февр. 2026

Гюров ще съобщи утре министрите си
17 Февр. 2026

Ключовият досега Копринков не е в екипа на Йотова
12 Февр. 2026

Йотова обяви свои условия за приемлив състав на кабинет
12 Февр. 2026

Гюров ще поиска мерки срещу "узурпатора на прокуратурата"
12 Февр. 2026

Парламентът се захваща отново с гласуването в чужбина
11 Февр. 2026

Илияна Йотова избра Андрей Гюров за премиер
11 Февр. 2026

Партиите оставиха на Йотова отговорността за служебен премиер
10 Февр. 2026

Борисов поиска Йотова незабавно да назначи служебен премиер
06 Февр. 2026

Йотова ще насрочи изборите след Великден
04 Февр. 2026

ГЕРБ предлага нов председател на НС като опция за премиер
03 Февр. 2026

Йотова започва консултациите за служебен премиер с ГЕРБ и ПП-ДБ
02 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?