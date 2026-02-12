Медия без
Йотова обяви свои условия за приемлив състав на кабинет

Президентът смята, че има право да върне списъка, ако види фигура, която би работила срещу интересите на българите

12 Февр. 2026Обновена

Президентът Илияна Йотова няма да носи отговорност за бъдещия служебен кабинет, на който избра за премиер Андрей Гюров, но има редица условия за състава му и предупреди, че ще следи внимателно работата му. В такъв смисъл беше изявлението, което тя направи на брифинг след като тази сутрин връчи мандат на кандидата за премиер.

Държавният глава обясни, че се спряла на Андрей Гюров като кандидат за премиер, защото единствено той подава оставка от заемания пост като подуправител на БНБ. С това отпадат съмненията за евентуален конфликт на интереси, ако той оглави кабинета. Според Йотова Гюров не е свързан с реалната политика от 2021 г., не е член на политическа партия - така тя отговори за участието му в миналото в партията ПП.

От претендента Йотова очаква "да представи състав на кабинет без политически натиск, да поеме отговорността като премиер, но и отговорност за министрите, които ще предложи". "Те няма да са мой избор", отсече президентът.

В същото време, тя каза, че "президентът е в правото си да върне списъка на служебния кабинет, ако види фигура, която би работила срещу интересите на българските граждани". "Дълбоко съм убедена и вярвам, че няма да стигнем до там", добави държавният глава.

По думите й, не иска да види в служебния кабинет хора, които са компрометирани, или биха изместили акцента на предизборната кампания върху нещо друго, освен "за доброто на България". Би върнала предложен състав на кабинет, ако види вътре хора, предложени за важни постове, които не биха се справили. Но според нея Гюров няма да има проблем да сформира политически безпристрастен кабинет.

После обясни, че възнамерява да действа като "коректив" на правителството, въпреки че няма да носи отговорност за него. Йотова ще изказва критиките си пред медиите и "ще отвори вратата на президентската институция за всички сигнали за нередности, както по време на изборния процес, така и за всичко, което се отнася до дейността на изпълнителната власт".

 

Програма за действие

Според нея консултациите с парламентарните формации, които проведе, са очертали до голяма степен дневния ред на правителството: незабавни мерки за контрол върху цените; стабилизиране на финансите на държавата в евро при бюджет без евро; регулиране на цените на тока; бързи мерки за най-уязвимите; разрешаване на случая "Петрохан"; изпълнение на ангажиментите към нашите партньори и защита на интересите на България като член на ЕС.
 

Има ли влияние Радев върху "Дондуков" 2

Журналисти запитаха Йотова дали предшественикът й Румен Радев е оказал влияние върху избора на премиер. Президентът отговори, че докато са били екип в продължение на девет години, двамата са били самостоятелни в своите решения. "Той много добре знае, че ако решим да запазим добрите си отношения нататък, по-добре всеки да продължава да взима сам решенията", твърди Йотова.

Самият Радев я похвали, че е направила "оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция". Бившият президент обяви, че се надява Гюров да оправдае очакванията на гражданите за честни избори.

 

Срещу модела на служебно правителство

Тя отправи дълга критика на модела на служебната власт, наложен с промените в Конституцията от 2023 г. и заменил предишната система, при която държавният глава еднолично назначаваше служебното правителство. "Тази гавра с Конституцията сложи неминуем политически отпечатък върху всеки кандидат и респективно служебен министър-председател", рязко каза Йотова в стила на Радев.

Президентът посочи, че сега всеки потенциален кандидат за служебен премиер е бил предварително избран от политически мнозинства в Народното събрание. "Промените в Конституцията доведоха до крайна политическа поляризация по отношение на кандидатите за служебен министър-председател – вместо до най-подходящия за този пост, днес изборът се сведе до това дали да бъде от статуквото или от опозицията", посочи тя.

Йотова разказа, че по време на срещите й с възможните премиери, те са изтъквали аргументи, които показвали несъвместимостта на заемания от тях пост с поста на министър-председател. Някои говорели открито и за конфликт на интереси, а впоследствие се отказали, защото виждат възможен конфликт с българското и европейското законодателство.

