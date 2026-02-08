Откриха мъртви и другите трима от Петрохан

Седмица след тройното убийство край Петрохан, издирваният Ивайло Калушев е открит, съобщи БНТ. Заедно с него са открити и другите двама издирвани, които са пътували с него - дете на 15 години и 23-годишният Николай Златков. Тримата са мъртви, съобщи "24 часа". Те са открити в подножието на връх Околчица, над село Челопек. Сигналът за намерени човек в кемпер е подаден тази сутрин от овчар, който обикалял в района, съобщи и БНР.

Информацията към този момент е неофициална, МВР ще даде подробности в 17 часа.

На място са изпратени полицейски екипи и екип на спешната помощ. Информирана е Главната дирекция "Национална полиция" в София.

Сигналът за новата зловеща находка е подаден със закъснение, тъй като в района липсва обхват на мобилните мрежи. Районът е отцепен, пътят към него - блокиран, предава Би Ти Ви.

Калушев бе издирван в последните 7 дни за тройното убийство в хижа край село Гинци, която е негова собственост. Убийството е станало на 1 февруари в следобедните часове. Телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев бяха открити на 2 февруари - и тримата били простреляни в главата.

В последните дни случаят край Петрохан е основна тема за цялата общественост, като в публичното пространство излязоха напълно противоречащи си свидетелства за Ивайло Калушев – от това, че е будист и "спасител" на деца, гори и диви животни до това, че е правил впечатление със стряскащ арсенал от оръжия и заплашително поведение. Случаят придоби още по-голяма загадъчност, след като в медиите тези дни бащата на 15-годишното момче многократно повтори, че не знае къде е синът му, но е спокоен за него.

