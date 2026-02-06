МВР е по следите на собственика на хижа "Петрохан"

МВР даде да се разбере, че е по следите на собственика на хижа "Петрохан" Ивайло Калушев и двамата младежи, за които се предполага, че са с него. От официално съобщение на МВР става ясно, че разполага с много повече информация, отколкото е предоставило на обществото.

Повод за позицията на МВР станаха твърдения на Яни Макулев по Нова тв. От тях стана ясно, че неговият 15-годишен син Александър и 22-годишният Николай Златков, който е от групата природозащитници, са с Калушев. С всички тях няма връзка от 29 януари 2026 г.

Според Макулев-баща издирваният Ивайло Калушев и двете момчета не са били в хижата по време на трагедията. Те са заминали дни преди това към Бургас, за да се гмуркат в морето, като са били настанени в село край морето.

"Във връзка с множество запитвания на медии пресцентърът на МВР информира, че още в първите дни на разследването по случая "Петрохан" полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване. В този смисъл направените по-рано днес изявления в ефира на национални телевизии по същество не са нова информация за служителите на МВР, заети с разследването на случилото се в района на хижа "Петрохан"", пише МВР.

Там се твърди и че компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии. Продължава и активното издирване на лицата, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан".

МВР призовава всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава.

БНР обяви, позовавайки се на източници от МВР, че следи от Ивайло Калушев и младежите не са открити след проверка в Бургаско. Акцията била проведена в село Българи, което се намира в близост до Царево. Смята се, че НПО или поне Калушев имат база и там. Появи се и информация за открит в близост до Монтана кемпер, с който придвижва понякога Калушев, но за това няма официално потвърждение.

Във вторник вечерта полицията е извършила проверка в къща в село Българи, където се твърди, че бил издирваният Ивайло Калушев. Местни жители разказаха пред Нова тв, че мъжът е пребивавал в селото миналата седмица. Калушев се придвижвал с джип с надпис „Планинска спасителна служба“.

Пореден ден мястото на разстрелите е отцепено от полиция, която не пуска никой да припари на повече от километър и половина от мястото и охранява всички подстъпи.

Агенцията за закрила на дететое получила днес сигнал за изчезнало 15-годишно момче. Оттам уточняват, че до днес сутринта не са постъпвали сигнали за детето и семейството му. Агенцията се е самосезира и своевременно сезира останалите компетентни органи по закрила, като е изискала наличната информация за детето.