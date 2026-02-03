Съдът угоди на МВР да регистрира като престъпник 15-годишен младеж

Съдия Милена Пейчева е наредила на 15-годишния младеж, обвинен по случая с пребития шеф на Областната дирекция на МВР в Русе, да бъде направена принудителна полицейска регистрация. За това разказа адвокат Методи Лалов във Фейсбук.

Макар съдийката от Окръжния съд в Русе да е посочила в определението си, че то е окончателно, Лалов го е атакувал пред Апелативния съд във Велико Търново, като твърди, че това е съдебен произвол, постановен в драстично противоречие с правото на Европейския съюз, практиката на Съда на ЕС и конвенцията за правата на човека, без мотиви и с тежка предубеденост от страна на съдията. Адвокатът припомня, че точно съдия Пейчева нареди през септември младежът да бъде задържан под стража, което апелативният съд отмени.

В началото на 2023 г. Съдът на ЕС постанови, че МВР трябва да провери и докаже, че във всеки конкретен случай има "абсолютна необходимост“ да снеме биометрични данни. Това решение на съда в Люксембург е задължително за всички институции и граждани в България и МВР трябва да съобрази практиката си с него и да гарантира, че снема пръстови отпечатъци и иззема образец от ДНК само когато това е абсолютно необходимо. Въпросното решение дойде, след като по-рано СЕС постанови, че е недопустимо да се събират системно отпечатъци и образец от ДНК при извършване на полицейска регистрация.

МВР опита да направи регистрация на момчето още миналата година, но то отказа точно заради практиката на СЕС. МВР обаче поиска съдът да нареди принудителна регистрация. И така се стигна по произнасянето на Пейчева, която е дежурен съдия в този ден и на практика делото е разпределено случайно с единствена възможност да се падне на нея.

Лалов е категоричен, че съдия Пейчева е трябвало да си направи отвод, защото в определението си за задържането на Станислав беше правила квалификации като "немотивирана агресия" и "необходимост от ясен знак от обществото".

"Това, че съдия Милена Пейчева, след като е била коригирана от горната инстанция за прекомерна репресия, отново поема дело срещу същото лице за принудителна мярка, без да коментира служебно предишното си участие по делото, е само по себе си основание за отмяна поради незаконен съдебен състав", видя "Сега" в жалбата на защитата, която не участва в производството да разпореждане на принудителна регистрация. "Очевидно е, че съдия Милена Пейчева е действала в условията на институционално и личностно настървение срещу обвиняемия, а не като безпристрастен арбитър", смята адвокатът.

Той напомня, че изобщо не е доказана строга необходимост от регистрацията, още повече че става дума за непълнолетно момче. Съдът е длъжен да изиска от полицейския орган доказателства, че целите на разследването не може да бъдат постигнати по никакъв друг, по-малко инвазивен начин, обяснява той и допълва, че детето се третира като рецидивист.

Адвокат Лалов публикува и кореспонденция по делото между съда и МВР в Русе, подписана от самия Кожухаров, който иначе се води пострадал, т.е. е страна в процеса.

Делото срещу четиримата младежи беше внесено в съда в началото на годината. След два отвода на окръжни съдии в Русе, процесът е при трети съдия.

Обвиненията са за причиняване по хулигански подбуди на тежка телесна повреда на Кожухаров, както и лека телесна повреда на неговия съсед. В съобщението си за внесения обвинителен акт от прокуратурата припомниха, че след полунощ на 4 септември 2025 г. в Русе, пред дома на пострадалите възникнал инцидент между тях и пътуващите в лек автомобил младежи.

Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са предадени на съд по обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди, а непълнолетният Станислав Александров - за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на службата му като директор на Областна дирекция на МВР в Русе.

През септември Апелативният съд във Велико Търново смекчи мерките за неотклонение, определени от Окръжния съд в Русе, и пусна четиримата на свобода.