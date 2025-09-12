Депутат от ГЕРБ: Мечтая за връщане на правото на полицията здраво да бие

Депутатът от ГЕРБ-СДС Любен Дилов-син мечтае полицията да има право законно да бие - и нарушители, и протестиращи. Той даже търси подходяща законодателна инициатива, която да подкрепи в това отношение. Според него само така хората щели да разберат, че държавата се връща. Това стана ясно от негов пост във "Фейсбук", който бе харесан от министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

Ето какво пише Дилов:

"Бързам да кажа, че това обръщение е към онези, които сега се упражняват в плюене по полицията. Към онези, които преди три години опъваха прашки срещу нея, към онези които ѝ хвърляха запалена слама, а днес я замеряха с тоалетна хартия. Знаете ли, вие не сте много (и Слава Богу). Просто сте много кресливи. И понеже не сте много, а както чудесно я карате, няма никакъв изглед да станете повече, скоро ще ви погнат по улицата. Няма да съм аз, нито пък някой от моя политически кръг. Сещате се кой ще ви погне. Крайно антилибералните, които копнеят да ви срещнат по някъде по тъмно. А вече и на светло искат да ви срещат...

И сега идва най-забавното: когато ви погнат, на кого ще разчитате да ви опази? Ха - на същата тази полиция! Тя няма да е преизпълнена със състрадание към вас. Както не са преизпълнени със състрадание, примерно рибарите от Ченгене скеле, уреждането на чийто въпрос гръмко провалихте, не правейки разлика между сараите на Доган и техните лодки и бараки. Имате невероятна, гениална способност, да си създавате неприятели...

И аз, миролюбив човек като цяло, вече си мечтая за връщане на правото на полицията да бие. Ама така, здраво да бие. Както бие в Германия, в Белгия и във Франция. И го правя не от някаква носталгия по народната милиция, която често ме е побивала на младини или пък от кръвожадност. Правя го от загриженост за вас. Даже се оглеждам за подходяща законодателна инициатива. Мечтая за един пердах като в Гърция, например. Няма значение кого - дори мен да ме набият, пак ще ми стане весело и леко на душата. Ще си кажа: я, щом полицията започна да налага, май някаква държава започна да се възвръща. Ще ви издам една голяма тайна: ДАНС например отдавна не търсят поддръжници на Ислямска държава в България. Те търсят поддръжници на каквато и да е държава.

И това положение става неприятно в един момент, защото се дължи основно на вас - мнозинството от българите вече също търсят държава. Каквато и да е, може и недемократична. Търсят държава, в която полицията бие хулиганите, а не обратното. Може и несправедливо да е набит някой, но като цяло това да е тенденцията. Опасявам се, че не го разбирате. Всичко, което правите и изговаряте, показва че не го разбирате. Или както казва една стара поговорка: докато Бог не го зашлеви, селянинът няма да се прекръсти."

Любен Дилов-син очевидно визира протестите с искане на оставка на шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров и вътрешния министър Даниел Митов, които вчера се проведоха в Русе и София. Протестиращите настояват за обективно разследване на инцидента, при който се стигна до сбиване между четирима младежи, Кожухаров и негов приятел и съсед.

Днес Апелативният съд във Велико Търново ще се произнесе като втора и последна инстанция по мерките за неотклонение на четиримата задържани младежи. Окръжният съд в Русе постанови те да останат в ареста.

На публикацията веднага реагира депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев:

"Какво става в държавата ни?! Депутатът Дилов-син призовава полицията да "бие здраво" хора, които "я плюят". А МВР министърът харесва публикацията!

Това не е просто цинична шега. Това е призив за насилие и авторитаризъм. Това е подигравка със свободата на словото и правото на протест.

Министър, който аплодира такива безумия, е съучастник.

Свободата не се защитава с юмруци, а с права, закони и отговорност.

Доверието на обществото в МВР е катастрофално ниско, а по случая в Русе МВР лъга, маза с различни версии, оплете се в собствените си нелепи опити да прикрие случилото се. Има само един изход - оставка на министъра."

В България полицията редовно използва прекомерна сила, дори когато това не е необходимо. Има и множество заведени дела за побои на арестувани и протестиращи. По време на протестите срещу последния кабинет на Бойко Борисов камерите на МС показаха как полицаи бият младежи, а техен колега снима с телефона си полуголо момиче. До кървави сблъсъци се стигна и при протестите срещу Българския футболен съюз през 2024 г.

Нерядко се стига и до смърт на задържани. Най-емблематичен е случаят с Ангел Димитров-Чората, който почина по време на арест при полицейска операция „Респект” в Благоевград преди точно 20 години. Роднините му осъдиха държавата в Страсбург.

От по-скорошните случаи е смъртта на 36-годишния Явор Георгиев във Варна, която предизвика сериозно напрежение в морската столица, многолюдни протести с твърдения за полицейско насилие, с появата на няколко клипа, на които се вижда сериозно боричкане между полицаи и по-късно починалия млад мъж.

Може да се припомни и жестоката история в Казанлък, когато полицаи пребиха 47-годишния Даниел Кискинов само заради подозрение в кражба на колело. "Мъжът е починал от тежка гръдна и коремна травма, като нараняванията са били несъвместими с живота. Той е имал разкъсвания на двата бели дроба, разкъсване на черния дроб, кръвоизлив в бъбрека. Имал е счупвания на двете рогчета на гръкляна с кръвоизливи, имал е и кръвоизливи по меките черепни покривки, разкъсано-контузна рана на дясната вежда, охлузвания и кръвоизливи по лицето, 17 счупени ребра, охлузвания по горните и долни крайници", пише в съдебно-медицинска експертиза за смъртта на Кискинов. Според прокуратурата всички тези ужасяващи неща са били следствие на побой, извършен от двама полицаи от града, и то при изпълнение на служебните им задължения.

Трябва да се отбележи и че през годините почти няма случай на наказан полицейски служител за побой, довел до трайни наранявания или дори смърт. Няма нито един наказан униформен за побоя над граждани в станалата известна като "Нощта на белия автобус" на 23 срещу 24 юли 2013 г. например. Тогава антиправителственият протест срещу Пламен Орешарски пред парламента ескалира, след като полицията опита да изведе депутатите с автобус, но протестиращите блокираха пътя му. От кадри в медиите ясно се видя как органите на реда удрят безпричинно с палките. Единственият привлечен към наказателна отговорност полицай за този произвол осъди прокуратурата. Съдът оправда служителя на жандармерията Веселин Дечев по обвинението за употребата на сила и дори отмени дисциплинарното му наказание "писмено предупреждение“.

Дори петимата бивши полицаи от Благоевград Мирослав Писов, Георги Калинков, Янко Грахофски, Иво Иванов и Борис Механджийски, подсъдими за убийството на Ангел Димитров-Чората, бяха признати за виновни, но не бяха наказани. Причината е, че докато процесът се луташе между трите съдебни инстанции в продължение на 14 години изтече абсолютната давност на престъплението. А той се забави с множество "хватки".

Първоначално петимата полицаи бяха признати за виновни от Софийския военен съд, но впоследствие напълно оправдани от Върховния касационен съд през 2011 г. Три години по-късно Европейският съд по правата на човека прие, че българските власти са нарушили правото на живот и забраната за нехуманно и унизително отношение, както и правото на справедлив процес, и осъди държавата на 50 000 евро обезщетение на близките и близо 35 000 евро разноски. След решението на ЕСПЧ бившият главен прокурор Сотир Цацаров поиска възобновяване на делото.

Така през 2019 г. същият върховен съд осъди петимата полицаи окончателно на 7 години лишаване от свобода. Веднага след това решение обаче, противно на всякаква логика, отново главният прокурор Цацаров поиска възобновяване на делото, а петчленен състав на ВКС се съгласи с аргументите му и върна делото на последна инстанция. През 2021 г. ВКС призна полицаите окончателно за виновни, но давността вече бе изтекла.