Родителите на обвинените в Русе искат преместване на делото заради пристрастност

Bird.bg Снимка от мястото на инцидента с полицейския шеф Николай Кожухаров в Русе, разпространена от "Бърд". Вижда се колата на младежите, две полицейски патрулки и няколко от действащите лица. Тримата младежи очевидно не са в отлична бойна форма и ако умеят да се бият са в категория "Муха". Четвъртият снима. Полицаите говорят с Кожухаров, жена му и съседа му. Жената на Кожухаров преди това е хвърляла домати, които явно е носела със себе си. Детето (което сме заличили) гледа отстрани.

Родителите на двама от младежите, обвинени за побоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров, искат делото им да бъде преместено от Русе във Велико Търново, тъй като само така може да се осигури безпристрастност. "Всички в Русе са зависими. Градът ни не е много голям. Имахме много откази. Трудно е да си намерим даже адвокати", казаха Сюлейман и Назмие Сюлейманови, родители на Жулиен Кязимов пред bTV.

Вчера бившият председател на Софийския районен съд Методи Лалов, който в момента е адвокат, написа във "Фейсбук", че ще поеме защитата на един от обвинените - Станислав А.

"От днес поемам защитата на 15-годишното момче, което е обвинено по случая с полицейския шеф от Русе.

Главната ми задача е да осигуря на детето справедлив процес. Ще дам всичко от себе си това да се случи, защото всеки има право на защита и всеки е невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.

Няма да оставя без реакция и стремежите на прокуратурата и МВР да настройват общественото мнение по начин, както им изнася и в разрез с доказателствата по делото. Щом те си позволяват да говорят публично, защитата също ще прави това, когато намери за добре и в интерес на обвиняемия.

Утре ще подам жалба срещу безобразното определение на съдия Милена Пейчева от Окръжен съд - Русе за задържането под стража на момчето. На 12 септември ще се явя пред Апелативен съд - Велико Търново, за когато в 11:30 часа е насрочено заседанието пред въззивния съд по мярката за неотклонение "задържане под съража".

Несъмнено е, че всеки трябва да отговаря за стореното, но това може да стане след провеждане на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото и след стриктно спазване на закона и влязла в сила присъда."

Адвокат Людмил Рангелов коментира пред Нова телевизия, че и според него разследването и делото трябва да бъдат преместени. "Изъпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов трябва да разпореди разследването да бъде прехвърлено в Националната следствена служба, както е правено много пъти преди това. Ясно е, че зависимостите и в полицията, която разследва, са големи", смята той. Рангелов разкритикува и вътрешния министър Даниел Митов, който вчера отново отказа детайли по случилото се, но бе категоричен, че задържаните са виновни, тъй като съдът ги е оставил в ареста. "Това категорично не е показателно за нищо. Имаме тежък случай, нормално е те да останат в ареста", каза той.

На същото мнение е и адвокат Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд. "Могат ли русенските прокуратура, следствие и съд да осигурят справедлив процес на обвинените младежи за твърдяното нападение на шефа на русенската полиция? В публичното пространство излизат различни версии за инцидента, а от първоначалните гръмки изявления на високопоставени длъжностни лица, в това число и от местната власт в Русе, изглеждаше, че казусът за тях вече е решен. И не само кои са виновни и за какво точно е изначално ясно, ами и степента на вината им.

Всичко това издава заинтересованост и предубеденост, които съпоставени с обичайните местни колегиални отношения, носят сериозен риск за обективността на наказателното производство.

Да не говорим колко пъти сме виждали масови отводи точно в такива сравнително малки професионални общности, когато е намесен някой, с когото са в някакви отношения по служба. Тук обаче няма. Делото като че не е "горещ картоф" за Русе, а има всички признаци да бъде.

Ако имахме главен прокурор, би трябвало да се възползва от възможността, която му дава НПК, и поне да премести разследването в друг съдебен район", написа той във "Фейсбук".

Родителите твърдят, че едно от момчета е направил пълен запис на случката и той е в телефона му, който е иззет от полицията. Те настояват записа да бъде показан. Настояват да се пуснати и записите от камерите в района.

Според тях боят е провокиран от съседа на полицейския шеф, който застава пред автомобила на момчетата.

"Децата са били провокирани. Жените на двамата нападнати са ги замеряли с домати. Искаме да знаем защо съседът на шефа на полицията не е задържан. Още на място на момчетата са им направени проби за алкохол и наркотици и те са били отрицателни. Ако толкова е бил зле полицейският шеф, защо не са ги задържали?", чудят се те.

Кръвни проби за алкохол са взети и от Николай Кожухаров в болницата. Не е ясно дали това е направено и спрямо другия участник в инцидента - съседът на Кожухаров, с когото той е бил на ресторант. Адвокатите на един от задържаните посочиха, че повод за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който застанал пред колата на четиримата младежи, така че тя да не може да тръгне.

19-годишният Виктор Гочев, който е карал колата, разказа: "Започнаха да ме псуват, да ми се карат, как съм карал, с несъобзразена скорост. Аз казах, че се извинявам и че не искам проблеми, при което единият човек тръгна да ме удря през прозореца на колата. И оттам вече стана боят. Реално първият удар беше от тях. И тогава ние слязохме от колата и отвърнахме. Аз отвърнах на удара. Имаше претенции към колата заради шума и твърдеше, че съм карал с висока скорост. Аз отричам това, карах с не повече от 40 км/ч. Спътникът на полицая - Георги застана пред колата. Тогава аз спрях. Нищо не го попитах. Аз не знаех, че е полицай. Той се представи след като свърши целият инцидент. Тогава полицаят си извади значката и се представи. В момента на слизането ми от колата бях изблъскан и нямам спомен от самия бой. С крака не съм удрял, ударих го с дясна ръка, при което човекът падна. Тръгнах да си отварям вратата, внимавайки да не го ударя с нея, и в момента, в който слизам, човекът се беше изправил вече от земята, и ме блъснаха. Ударих си главата в рамката на колата. Имам белег на главата".

До този момент МВР и прокуратурата не са представили дори внятна хронология на събитията от нощта на инцидента. Не е ясно кога точно е стана спречкването, кой е бил провокаторът, защо четиримата младежи не са задържани още вечерта, когато на мястото на инцидента пристигат две патрулки, защо Николай Кожухаров постъпва в болница със закъснение от няколко часа, ако състоянието му е било толкова тежко, каква е ролята на съседа, с чието семейство полицейският шеф е бил.